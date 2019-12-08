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dizisi 3. bölümünde neler olacak? Şampiyon 3. bölüm fragmanı yayında

Genç ve yetenekli isimlerden oluşan oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizisi, bu akşam 3. bölümü ile ekranda olacak. Dizinin bu akşam yayınlanacak bölümü öncesi yayınlanacak fragmanları, dizinin sıkı takipçilerini heyecanlandırırken bugünkü bölümde neler olacağı merak ediliyor. İşte fragmanı ve bugün bölümünde neler olacak sorusunun cevabı.

Giriş Tarihi: 8.12.2019 16:45
Güvercin dizisi 3. bölümünde neler olacak? Şampiyon 3. bölüm fragmanı yayında

Yayın hayatına başladıktan sonra kısa bir süre içerisinde hatırı sayılır bir izleyici kitlesine sahip olan Güvercin dizisi, bu akşam 3. Bölümüyle ekranda yer alacak. Dizisinin sıkı takipçileri, yeni bölüm öncesi ipuçlarından yola çıkaracak "Güvercin 3. Bölümünde neler olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Güvercin dizisinin bu akşam izleyici ile buluşacak bölümü öncesi merak edilenler…

GÜVERCİN 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni dizi Güvercin'in bu haftaki bölümünde Zülüf, babasını vuran Cibranoğlu Ailesi'ne düşman kesilecek. İşte, Güvercin'in yeni bölüm fragmanları ve 3. bölümün özeti...

Ökkeş, düğünde öfkesine engel olamayarak Bedir'i vurmuştur. Kenan babasının katili olarak gördüğü Bedir'i, ölmesin diye hastaneye taşımak zorunda kalır.

Bedir hemen ameliyata alınır. Bedir'in vurulması, sulhu Cibranoğulları'nın bozdukları anlamına gelmektedir. Ökkeş Bedir'i vurduktan sonra ortadan kaybolur. Kevsa ve Celil Ökkeş'in yakalanmaması için ellerinden geleni yaparlar.

Kenan'sa kardeşini adalete teslim etmek zorunda olduğunu düşünmektedir. Zülüf, babasını vuran aileye iyice düşman kesilmiştir. Onun için Kenan da onlardan biridir.

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Güvercin dizisi 3. bölümünde neler olacak? Şampiyon 3. bölüm fragmanı yayında
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