Kimse Bilmez 25.bölüm fragmanı yayında! Kimse Bilmez yeni bölümde neler olacak?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez 25.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm sloganı "Öleceksin Ali Hüroğlu" oldu. Ali'yi öldürmek için plan hazırlayan Uygar, onun en özel gününü kana bulamak isteyecek. Hüdaverdi'nin vurulması ise herkesi yasa boğacak. İntikam, hırs ve tutkunun birleştiği Kimse Bilmez yeni bölümde neler olacak? Kimse Bilmez 25.bölüm ile bu akşam ATV'de!

KİMSE BİLMEZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali'yi öldürmek için plan hazırlayan Uygar, onun en özel gününü kana bulamayı başarmıştır. Ali yerine onun canı kadar çok sevdiği Hüdaverdi, kurşunun hedefi olarak hastaneye kaldırılır. Hüdaverdi'nin vurulması herkesi yasa boğar. Ağır yaralanan Hüdaverdi ölecek mi? Babasının katilinin peşine düşen Vedat, Pilot'a rağmen intikam peşindedir. Ali'yi affetmeyi bir türlü kabullenemeyen Vedat nasıl bir yol izleyecek? Hüdaverdi'yi vuran Uygar artık çok ileri gitmiştir. Ali her şeyi göze alarak Uygar'ın peşine düşer. Ali tam Uygar'ı yakalamışken Kurtbey çıkagelir. Kurtbey'in varlığından güç alan Uygar, tam Ali'yi vuracakken planı terse çıkar. Ali, Uygar'dan sonsuza kadar kurtuldu mu? Pilot, babam dediği kişiyi öldürenin kardeşi Ali olduğunu öğrenecek mi? Kurtbet'in yıllardır sakladığı büyük sır ortaya çıkacak mı?

KİMSE BİLMEZ 25.BÖLÜM FRAGMAN

Kimse Bilmez 25. Bölüm (8 Aralık 2019 Pazar) son fragmanı yayınlandı izle! Büyük çatışma başlıyor...