Masterchef'te kim elendi? Masterchef Türkiye 62. son bölüm elenen kişi belli oldu! Şefler bir ilke imza attı!

Masterchef Türkiye de her Cuma olduğu gib bu hafta da yine heyecan dolu dakikalar yaşandı. Kırmızı ve mavi takım önce dokunulmazlık oyunu için hünerlerini sergiledi. Öyle ki, şefler tarafından Uzak Doğu mutfağına has bir yemek yapılması istendi. Yoğun süren mücadelenin ardından her iki takım da yemeği başarılı bir şekilde hazırlarken; şeflerin dokunulmazlık oyununu kazanan takımı seçmesi bir hâyli zor oldu. Somer şef, dokunulmazlık oyununu kazanan takımı açıkladıktan sonra ise stüdyonun bir tarafı sevince, diğer tarafı ise hüzne boğuldu. Hemen ardından eleme oyunu heyecanı başladı.

MASTERCHEF 62. BÖLÜM KİM ELENDİ?

Masterchef 62. bölüm eleme oyunu sırasında şefler tarafından Kilis Pie yapılması istendi. Zırhlı bir et yemeği olan Kilis Pie yapılışı sırasında elemeye kalan yarışmacılar büyük ter döktü.

