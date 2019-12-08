Netflix duyurdu: La Casa de Papel 4. sezon yayın tarihi belli oldu! La Casa de Papel 4. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Dünya genelinde olduğu kadar ülkemizde de büyük bir izleyici kitlesi olan La Casa de Papel dizisi, 4. yeni sezonu ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Dizinin platformu olan Netflix, tanıtım fragmanı yayınlayarak, La Casa de Papel 4. sezon yayın tarihi hakkında önemli bir açıklama yaptı. Fenomen dizinin ilk iki sezonunda Profesör ve ekibinin gerçekleştirdiği soygun, üçüncü sezonda ise Rio'nun yakalanması ile gelişen olaylara değinilmişti. Dizinin son sezonu 8 bölüm hâlinde, Temmuz ayında yayınlanmıştı.

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hâl böyle olunca da, sevilen dizinin takipçisi olan milyonlarca vatandaş da konuya yönelik araştırmalarını arttırmıştı. Bu doğrultuda, 'La Casa de Papel 4. sezon ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyordu. Konuya yönelik bir açıklama yapan ve tanıtım fragmanı yayınlayan Netflix, La Casa de Papel yayın tarihi bilgisini resmen duyurdu.

İşte, merak edilen detaylar ve o tarih;