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Netflix duyurdu: de 4. sezon yayın tarihi belli oldu! La Casa de Papel 4. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Dünya genelinde büyük bir ilgiyle izlenen fenomen dizi de 4. sezon yayın tarihi belli oldu. İlk iki sezonunda eşi benzeri görülmemiş bir soygun hikayesini içeren dizinin 3. sezonunda ise Rio'nun yakalanmasının akabinde gelişen olaylar zinciri anlatılmıştı. Profesör ve arkadaşlarının hikâyesini konu edinen dizinin üçüncü sezonu Temmuz ayında yayınlanmıştı. Tam bu noktada, 'La Casa de Papel 4. yeni sezon ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtı da belli oldu. Sevilen dizinin platformu olan Netflix, La Casa de Papel 4. tanıtım fragmanı ile beraber yayın tarihi ile ilgili heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Peki, La Casa de Papel 4. sezon ne zaman gelecek? İşte, tanıtım fragmanı ile duyurulan o tarih!

Giriş Tarihi: 8.12.2019 22:04
Netflix duyurdu: La Casa de Papel 4. sezon yayın tarihi belli oldu! La Casa de Papel 4. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Dünya genelinde olduğu kadar ülkemizde de büyük bir izleyici kitlesi olan de dizisi, 4. yeni sezonu ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Dizinin platformu olan Netflix, tanıtım fragmanı yayınlayarak, La Casa de Papel 4. sezon yayın tarihi hakkında önemli bir açıklama yaptı. Fenomen dizinin ilk iki sezonunda Profesör ve ekibinin gerçekleştirdiği soygun, üçüncü sezonda ise Rio'nun yakalanması ile gelişen olaylara değinilmişti. Dizinin son sezonu 8 bölüm hâlinde, Temmuz ayında yayınlanmıştı.

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hâl böyle olunca da, sevilen dizinin takipçisi olan milyonlarca vatandaş da konuya yönelik araştırmalarını arttırmıştı. Bu doğrultuda, 'La Casa de Papel 4. sezon ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyordu. Konuya yönelik bir açıklama yapan ve tanıtım fragmanı yayınlayan Netflix, La Casa de Papel yayın tarihi bilgisini resmen duyurdu.

İşte, merak edilen detaylar ve o tarih;

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Netflix duyurdu: La Casa de Papel 4. sezon yayın tarihi belli oldu! La Casa de Papel 4. yeni sezon ne zaman başlayacak?
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