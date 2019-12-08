Şampiyon dizisi 12. bölümünde neler olacak? Şampiyon 12. bölüm fragmanı yayında

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Şampiyon, her Pazar olduğu gibi bugün de izleyicileri ekrana kilitleyecek. Heyecan dolu geçmesi beklenen yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanlar, dizideki heyecanın artacağına yönelik sinyal verirken dizinin sıkı takipçileri yeni bölümde yaşanması beklenenleri araştırmaya başladı. Peki Şampiyon dizisinin bu akşam ekrana gelecek 12. bölümünde neler olacak? İşte yeni bölüme ilişkin merak edilenler.

ŞAMPİYON 12. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi oyuncuların rol aldığı Şampiyon bu hafta 12. bölümüyle ekranlarda olacak. Sevilen dizinin yeni bölümünde; Fırat'ın Derviş'le çalıştığını Tansel'den öğrenen Suna yıkılacak. İşte, Şampiyon'un yeni bölüm fragmanları ve özeti...

Yönetmenliğini Ketche'nin (Hakan Kırvavaç) üstlendiği Şampiyon'un 8 Aralık'ta yayınlanacak 12. bölümünde;

Derviş, sonunda torununa kavuşmuş ve aynı çatı altında yaşamaya başlamıştır. Yıllar sonra kavuştuğu torunu Güneş'i en iyi koşullarda yaşatmayı istemektedir. Diğer yandan Fırat'ı uluslararası bir maça çıkarmaya ikna etmiştir. Fırat antrenmanlara başlar.

Bu arada Fırat'ın Derviş'le çalıştığını Tansel'den öğrenen Suna yıkılmıştır. Artık Fırat ile görüşmek istemez.



Babasından salonu devralan Zafer'i ise büyük bir borç dağı beklemektedir. Borçları ödeyebilmek için yakında yapılacak bir turnuvaya boksörlerini hazırlamaya başlar. Nesli ile Selvi'de ona yardım etmek için fikir bulurlar.