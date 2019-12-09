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Akdeniz'deki yüz ölçümü en büyük üç adanın büyükten küçüğe sıralanışı nasıldır?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Akdeniz'deki yüz ölçümü en büyük üç adanın büyükten küçüğe sıralanışı nasıldır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Akdeniz'deki yüz ölçümü en büyük üç adanın büyükten küçüğe sıralanışı nasıldır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.12.2019 22:17 Güncelleme Tarihi: 9.12.2019 22:21
Akdeniz'deki yüz ölçümü en büyük üç adanın büyükten küçüğe sıralanışı nasıldır?

Akdeniz'deki yüz ölçümü en büyük üç adanın büyükten küçüğe sıralanışı nasıldır?

A- Kıbrıs, Sardinya, Sicilya

B- Kıbrıs, Sicilya, Sardinya

C- Sardinya, Kıbrıs, Sicilya

D- Sicilya, Sardinya, Kıbrıs

Doğru cevap: D şıkkı

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Akdeniz'deki yüz ölçümü en büyük üç adanın büyükten küçüğe sıralanışı nasıldır?
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