Keanu Reeves'in başrol oynadığı Replikalar filminin konusu ne? Replikalar filminin oyuncu kadrosun kimler var?

Daha önce rol aldığı Kasımda Aşk Başkadır, Speed, Constantine, 47 Ronin, Şeytanın Avukatı gibi filmlerden tanıdığımız, asıl çıkışını Matrix filmiyle gerçekleştiren, John Wick serisi ile ise aksiyon sinemasının unutulmaz isimlerin bir tanesi olan Keanu Reeves'in başrolünü üstlendiği Replikalar filmi bu akşam yayınlanacak. Reeves'in emeklerinin karşılığını almak isteyen bir bilim insanı olan William Foster karakterini canlandırdığı film, başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici konusu ile dikkat çekiyor. İşte Replikalar filmine dair merak edilenler…

REPLİKALAR (REPLICAS) FİLMİNİN KONUSU

İşine ve ailesine tutkuyla bağlı olan başarılı nörobilimci William Foster, büyük bir proje üzerinde çalışmaktadır. Bir insan zihnini başarılı bir şekilde bilgisayara aktarabilmenin eşiğindeki adamın dünyası, ailesinin hayatını kaybettiği bir trafik kazası ile altüst olur. Onları diriltmek için çaresizce uğraşan Foster, ailesinin klonlarını yaratmak için meslektaşı Ed Whittle ile çalışmaya başlar. Ancak kaybettiği 4 kişilik ailesinden yalnızca 3 kişiyi geri getirebilme şansı olduğunu anladığında büyük bir karar vermek zorunda kalacaktır…

REPLİKALAR (REPLICAS) OYUNCULARI

Keanu Reeves - Rolü: Will Foster

Alice Eve - Rolü: Mona Foster

Thomas Middleditch - Rolü: Ed Whittle

Emjay Anthony - Rolü: Matt Foster

Aria Lyric Leabu - Rolü: Zoe Foster

Emily Alyn Lind - Rolü: Sophie Foster

John Ortiz - Rolü: Jones

Nyasha Hatendi - Rolü: Scott