Çukur dizisinde flaş ayrılık! Çukur'da o isim diziye veda ediyor...

Ekranların fenomen dizisi Çukur fragmanları an be an takip ediliyor.. Yeni sezona bomba gibi bir girişle yapan dizide Kemal'in vurulmasıyla şoke edici gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Bununla birlikte Yamaç, kollarında tuttuğu Kemal'in "Kardeş miyiz, can mıyız, tek miyiz!" sözleri üzerine gözyaşlarına hakim olamıyor. Başrollerinde başrolünde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil'in yer aldığı Çukur 3.sezon 12.bölümü fragmanı izleyicisiyle buluştu. Çukur dizisinde flaş gelişme yaşanırken hayranlarını üzecek haber geldi. İşte merak edilen o ayrıntılar…

ÇUKUR'DA FLAŞ GELİŞME! O İSİM DİZİYE VEDA EDİYOR!

Çukur'da Kemal'i canlandıran Uğur Yıldıran diziden ayrılıyor. Kemal'in beklenmedik ölümü izleyenleri şaşkına çeviriyor.

BU HAFTAKİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç'ı, Timsah'ın saldırısından kurtaran gizemli isim merak konusu olacak. Vartolu'nun hamlesiyle Koçovalı kardeşler yeniden bir araya gelecek. Çukur'a kardeşini almaya giren Azer karşısında beklemediği birini bulacak. Aliço'nun yardımıyla Çukurlu kadınları kurtarmaya giden Kemal ve Metin büyük bir tehlikeyle karşılaşacak.