Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151.bölüm fragmanı yayında! Tufan’a ne oldu? EDHO yeni bölümde neler olacak?

fragmanı yayında! Tufan’a ne oldu? yeni bölümde neler olacak?

fragmanı izleyicisiyle buluştu. ’nin iddialı dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar heyecan yaratmaya devam ediyor. Dizinin sıkı takipçileri ‘’ Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler oluyor?’’ sorusuna yanıt arıyor. Aksiyonun bir an eksik olmadığı 151.bölümde Çakırbeyliler’den şaşırtan hamle geliyor. Özellikle Hızır "Bize ihanet eden Tufan! İnsan en yakınındakilerin kötü olabileceğini ya da kötülük yapabileceğine inanmak istemiyor." Sözü fragmana damga vuruyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151.bölümde neler oluyor? Tufan’a ne yapacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler oldu?

Giriş Tarihi: 9.12.2019 15:25 Güncelleme Tarihi: 9.12.2019 15:26
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151.bölüm fragmanı yayında! Tufan’a ne oldu? EDHO yeni bölümde neler olacak?

Ekranların reyting rekortmeni dizisi fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları 'de yayınlanmaya devam eden dizinin yeni bölümünde şoke eden gelişmeler yaşanırken Çakırbeyliler aralarındaki haini buluyor. Medya gündemini yakından takip edenler '' Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde Tufan'ın son hamlesi herkesin kafasında soru işareti olarak dururken yakın dostu Hızır'ın yüreğine serpilen şüphe tohumları yeşermeye başlar. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz () 151.bölümde neler oluyor? Son bölümde neler yaşandı? İşte o detaylar…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 151.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151.bölümü bu akşam ATV'de yayınlanacak. Haberimizde, EDHO yeni bölümde yaşanacak tüm ayrıntılara erişebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151.bölüm fragmanı yayında! Tufan’a ne oldu? EDHO yeni bölümde neler olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN