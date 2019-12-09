Hızlı ve Öfkeli 8 konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları ve konusu burada!

Tüm dünyanın en sevilen film serilerinin başında gelen Hızlı ve Öfkeli 8 Star TV ekranlarından izleyicileriyle buluşacak. Sevilen yapım 2017 yılında vizyona girmiş ve oldukça beğenilmişti. Başrollerinde ünlü aktörlerin bulunduğu film ile ilgili olarak internet üzerinden araştırmalar yapılıyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli 8 konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte Hızlı ve Öfkeli 8 konusu…

HIZLI VE ÖFKELİ 8 KONUSU NEDİR?

Suça bulaşmış olan ekip artık sakinleşmiş ve suçtan uzak bir hayat yaşamak istediklerine karar vermişlerdir. Dom ve Letty evlenip balayına giderlerken Brian ile Mia da emekli olmaya karar vermiştir. Dünya turu yapan ekip her ekip üyesinin temize çıkmasıyla birlikte normal hayatlarına geri döner. Ancak, gizemli bir kadın olan Chiper, Dom'u hedef almış durumdadır. Dom'u tekrar suça bulaşmaya ikna eden Chiper, Dom'u sevdiği ve güvendiği insanlardan da ayıracaktır. Artık Dom'u durdurmanın tek yolu ekibin geri kalanının onun peşine düşmesidir...

Hızlı ve Öfkeli film serisinin sekizincisinin yönetmen koltuğunda F. Gary Gray'in oturuyor.

HIZLI VE ÖFKELİ 8 OYUNCULARI

Yapımın oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham,Charlize Theron, Lucas Black ve Kurt Russell gibi isimler alıyor. Filmin senaryosunu ise Chris Morgan kaleme aldı.