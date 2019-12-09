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Milattan sonra II. yüzyıldan beri işlevini sürdüren İspanya'da bulunan deniz feneri adını hangi mitolojik karakterden almıştır?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Milattan sonra II. yüzyıldan beri işlevini sürdüren İspanya'da bulunan deniz feneri adını hangi mitolojik karakterden almıştır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Milattan sonra II. yüzyıldan beri işlevini sürdüren İspanya'da bulunan deniz feneri adını hangi mitolojik karakterden almıştır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.12.2019 22:40 Güncelleme Tarihi: 9.12.2019 22:42
Milattan sonra II. yüzyıldan beri işlevini sürdüren İspanya'da bulunan deniz feneri adını hangi mitolojik karakterden almıştır?

Milattan sonra II. yüzyıldan beri işlevini sürdüren İspanya'da bulunan deniz feneri adını hangi mitolojik karakterden almıştır?

A- Zeus

B- Poseidon

Doğru cevap: C- Herkül

D- Apollon

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