La Casa de Papel 4. Sezon tarihi belli oldu! La Casa de Papel 4. Yeni sezon ne zaman başlayacak?

La Casa de Papel 4. Sezon tarihi 29 saniyelik bir video ile izleyicilerine duyuruldu. Binlerce kişinin merakla beklediği yapım ile ilgili olarak internet üzerinden La Casa de Papel 4. Yeni sezon ne zaman başlıyor şeklinde yoğun olarak araştırmalar sürüyordu. 3. sezonunda Rio'yu kurtarmak için tekrar bir araya gelen ekip, bir başka büyük soygun girişiminde bulunmuştu. Peki, Aksiyon yüklü sahneleriyle La Casa de Papel 4. Sezon ne zaman başlayacak? İşte heyecanla beklenen La Casa de Papel 4. Sezon tarihi…

LA CASA DE PAPEL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ülkemizde çok sevilen İspanya yapımı Netflix dizisi La Casa de Papel'in yeni sezonunun tarih duyurusu ve ilk videosu geldi. Netflix Türkiye hesabının 29 saniyelik bir videoyla duyurduğuna göre, 4. sezon bölümleri, 3 Nisan 2020 tarihinde yayınlanacak. Netflix Türkiye, tanıtımı "Part 4! 3 Nisan'da kaos devam ediyor!" sözleriyle paylaştı.

Profesör olarak adlandırılan bir suç dehasının, tarihin en büyük soygununu planladığı ve İspanya Kraliyet Darphanesi'ni soymak için yaptığı planı anlatan dizi, 2 ve 3. sezonlarda bol sürpriz ve aksiyonla izleyenlerini memnun etmişti. İsimlerini birer şehirden alan ve özel eğitim gören soyguncuların macerası Netflix'in en çok izlenen orijinal yapımlarından biri oldu. 3. sezonunda Rio'yu kurtarmak için tekrar bir araya gelen ekip, bir başka büyük soygun girişiminde bulunmuştu. Bakalım yeni sezonda bizi nasıl sürprizler bekliyor.

LA CASA DE PAPEL KONUSU NEDİR?

BUGÜN NELER OLDU

Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler. Fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.