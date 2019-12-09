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sonuçları açıklandı mı? 8 Aralık Güvercin, Aşk Ağlatır, sonuçlarında kim birinci oldu?

Ekranların sevilen dizi ve filmleri sonuçlarında birinci olmak için yarıştı. Pazar akşamı TRT1’de Şampiyon, Star TV’de Güvercin, Show TV’de Aşk Ağlatır, ATV’de Kimse Bilmez son bölümleriyle ekrana geldi. Medya gündemini takip edenler ‘’ açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçen haftaki sonuçlarda Güvercin dizisi beşinci sıraya yerleşirken, Aşk Ağlatır sekizinci sırada yer aldı. Kimse Bilmez dizisi ise onuncu sıraya yerleşti. Her gün bir önceki günün sıralaması açıklanıyor. Yapımların yeni bölümlerinin ardından total, ab ve abc1 sıralamalar belli oluyor. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? 8 Aralık Güvercin, Aşk Ağlatır, sıralamasında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi?

Giriş Tarihi: 9.12.2019 09:37
Reyting sonuçları açıklandı mı? 8 Aralık Güvercin, Aşk Ağlatır, Kimse Bilmez reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

sonuçları açıklandı mı? sorusu, vatandaşların merak konusu oldu. En çok izlenen diziler arasında TRT1'de Şampiyon, Star TV'de Güvercin, Show TV'de Aşk Ağlatır, ATV'de Kimse Bilmez yer aldı. Dizilerin sıkı takipçileri '' açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken, izlenme oranları yapımlara göre değişiyor. bir televizyon programının ortalama izlenme oranını merak edenler Total, AB ve ABC1 sıralamasını araştırıyor. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi? 8 Aralık Güvercin, Aşk Ağlatır, sonuçlarında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 8 ARALIK

Reyting sonuçları güncel olarak takip ediliyor. Haberimizde, 8 Aralık Güvercin, Aşk Ağlatır, Kimse Bilmez reyting sonuçlarına dair detaylara erişebilirsiniz.

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