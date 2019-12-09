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ne zaman başlıyor? Sefirin Kızı oyuncu kadrosunda kimler var? Konusu nedir?

Star TV’de yayınlanacak olan için geri sayım sürüyor. Başrollerinde ve Doğulu’nun paylaştığı dizinin tanıtım fragmanları yoğun ilgi görüyor. Muğla’da gerçekleştirilen dizide destansı bir aşk hikayesini izleyeceğiz. Engin Akyürek (Sancar) ile Neslihan Atagül (Nare) isimli iki gencin etrafında dönecek olan hikaye şimdiden merak ediliyor. Dizinin yurt dışı çekimleri ise Montenegro'da yapıldı. Dizinin yayın günü ve saati belli oldu. Peki Sefirin Kızı dizisi ne zaman başlıyor? kim konusu ne?

Giriş Tarihi: 9.12.2019 09:18 Güncelleme Tarihi: 9.12.2019 09:18
Sefirin Kızı ne zaman başlıyor? Sefirin Kızı oyuncu kadrosunda kimler var? Konusu nedir?

dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Star TV'de yayınlanacak olan dizinin ve Doğulu yer alıyor. Destansı bir aşk hikayesini izleyeceğimiz dizinin tanıtım fragmanları izlenme rekoru kırdı. Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek'in ilk kez partner olarak izleyicinin karşısına çıkacağı dizinin tanıtımı büyük merak uyandırırken sosyal medyanın da gündemi oldu. Dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor. Peki Sefirin Kızı dizisi ne zaman başlıyor? kim konusu ne?

Sefirin kızı dizisi ne zaman başlıyor? Sefirin kızı oyuncuları kim konusu ne?

Sefirin Kızı dizisinin yayın günü ve saati belli oldu. Haberimizde, Sefirin Kızı yayın günü, oyuncuları ve konusu hakkında detaylara erişebilirsiniz.

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Sefirin Kızı ne zaman başlıyor? Sefirin Kızı oyuncu kadrosunda kimler var? Konusu nedir?
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