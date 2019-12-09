Sefirin Kızı ne zaman başlıyor? Sefirin Kızı oyuncu kadrosunda kimler var? Konusu nedir?

Sefirin Kızı dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Star TV'de yayınlanacak olan dizinin Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu yer alıyor. Destansı bir aşk hikayesini izleyeceğimiz dizinin tanıtım fragmanları izlenme rekoru kırdı. Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek'in ilk kez partner olarak izleyicinin karşısına çıkacağı dizinin tanıtımı büyük merak uyandırırken sosyal medyanın da gündemi oldu. Dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor. Peki Sefirin Kızı dizisi ne zaman başlıyor? Sefirin Kızı oyuncuları kim konusu ne?

Sefirin kızı dizisi ne zaman başlıyor? Sefirin kızı oyuncuları kim konusu ne?

Sefirin Kızı dizisinin yayın günü ve saati belli oldu. Haberimizde, Sefirin Kızı yayın günü, oyuncuları ve konusu hakkında detaylara erişebilirsiniz.