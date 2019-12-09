Şu anda Dünya atmosferinin dışında uzayda toplam kaç insan vardır?
Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Şu anda Dünya atmosferinin dışında uzayda toplam kaç insan vardır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Şu anda Dünya atmosferinin dışında uzayda toplam kaç insan vardır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 9.12.2019 22:23Güncelleme Tarihi: 9.12.2019 22:29
Şu anda Dünya atmosferinin dışında uzayda toplam kaç insan vardır?