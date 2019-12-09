Zalim İstanbul 22. Bölüm fragmanı izle! Ceren bebeğini düşürüyor mu? İşte Zalim İstanbul 22. Bölüm fragmanı

Zalim İstanbul 22. Bölüm fragmanında her şey giderek karmaşıklaşıyor. Ceren'in sağlık problemleri bebeğe de yansıyor ve acil olarak hastaneye kaldırılıyor. Bebeğin gerçek babası Cenk için durum iyice kötüleşirken Nedim ise artık öfkesini bastırmak istemiyor. Cenk için çanlar çalmaya başlıyor. Peki, Zalim İstanbul 22. Yeni bölüm fragmanında neler olacak? Zalim İstanbul 22. Son bölüm fragmanı yayınlandı. İzlemek için haberimizin devamını ziyaret ediniz…

ZALİM İSTANBUL 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Zalim İstanbul 22. son bölüm ikinci fragmanı izle!

ZALİM İSTANBUL 22. BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLUYOR?

Zalim İstanbul 22. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Cenk için çanlar çalmaya başlıyor!

Ceren'in ruh sağlığı yaşadığı olaylardan dolayı bozulmuştur. Sadece ruh sağlığı değil fiziksel olarak da kötü durumdadır. Apar topar hastaneye kaldırılan Ceren ve bebeğin sağlığından herkes endişe duymaktadır. Özellikle bebeğin gerçek babası olan Cenk için durum daha da kötüdür. Nedim artık öfkesini bastırmaktan bıkmıştır. Cenk'i köşeye sıkıştırır. Cenk ne yapacağını bilemez bir haldedir.

Zalim İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!