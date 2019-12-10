Elimi Bırakma 57.bölüm fragmanı yayında! Elimi Bırakma yeni bölümde neler olacak?

Başrollerini Alina Boz, Alp Navruz, Dolunay Soysert gibi isimlerin paylaştığı Elimi Bırakma 57.bölüm fragmanı yayınlandı. TRT 1 ekranlarına gelen dizi her hafta izleyici kitlesini memnun etmeyi başarıyor. Dizinin bu haftaki bölümünde bütün aile Azra'nın hastalığı ile mücadele edecek ve gündem tamamen değişecek. Aynı zamanda araları bozuk olsa da Barış'ın aniden ortadan kaybolması Sumru'yu şüphelendirecek. Peki, Elimi Bırakma yeni bölümde neler olacak? Elimi Bırakma 57.bölüm fragmanı yayında!

ELİMİ BIRAKMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azra'nın hastalığı kritik bir noktaya gelmiştir… Cenk belki de hayatının en zorlu kararını vermek zorundadır. Bu güne kadar bu yükü tek başına omuzlayan Cenk daha fazla dayanamaz ve tüm gerçeği ailesiyle paylaşır… Artık tüm aile Azra için beraber mücadele edecektir…

Şirin ve Ersoy giderek yakınlaşmaktadırlar. Ama hissettiklerini birbirlerine açıkça itiraf edemezler. Henüz kendilerinden bile aşklarını saklayan ikili konaktakilerden bunu gizleyemeyecek ve en olmadık kişiye, Feride'ye yakalanacaklardır…

Araları bozuk olsa dahi Barış'ın aniden ortadan kaybolması Sumru'yu şüphelendirir. Gürkan'ın yaptığı açıklama da ikna etmez onu. Barış'la ilgili gerçeği öğrenmek için araştırmaya başlayan Sumru'nun bulduğu şeyler onu çok şaşırtacaktır…

ELİMİ BIRAKMA 57.BÖLÜM FRAGMANI

Elimi Bırakma 57. son bölüm fragmanı izle!