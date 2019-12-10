Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. son bölüm izle! EDHO yeni bölüm tek parça izle

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine nefesleri kesen bir bölüm ile bu akşam ekranlara geldi. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı EDHO'nun 151. Bölümü büyük heyecan yarattı. Tufan'ın ihaneti ölümden son anda dönen Tefo'nun anlattıkları ile ortaya çıkarken, masa üyeleri yeni bir karar aldı. Dizinin sona ermesi ile birlikte kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. Yeni bölüm izle' seçeneğini araştırıyorlar. Sabah.com.tr olarak biz de haberimizin içerisinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. Son bölüm izle ve EDHO tek parça izle seçeneklerini sizler için hazırladık…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 151. SON BÖLÜM İZLE! EDHO YENİ BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

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EDHO 151. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tufan'ın son hamlesi herkesin kafasında soru işareti olarak dururken yakın dostu Hızır'ın yüreğine serpilen şüphe tohumları yeşermeye başlamıştır bile. Alparslan ve Hızır Ali'nin de gözünden kaçmayan detaylar Hızır'ı kanıt aramaya itse de buna gerek kalmayacaktır. Hastanede yatan Tefo'nun uyandıktan sonra anlattıkları, hainin kim olduğuyla ilgili herhangi bir şüpheye mahal bırakmayacaktır.

Tufan'ın ihanetine inanmakta güçlük çeken masa üyeleri de çok geçmeden yeni düşmanlarıyla ilgili verilecek kararı onaylayacaktır. Akıbetinin ne olacağını çok iyi bilen Tufan'ın, oğlu Kemal'i de yanına alarak kaçmaktan başka çaresi kalmaz. Bir kez daha dostum dediği kişi tarafından sırtından vurulan Hızır, verilen kararı uygulamak için Tufan'dan hızlı davranacaktır. Altan taraf değiştirerek Çakırbeylilerle işbirliği yapacağını düşündüğü Sınırsızları daha fazla kontrol edemeyeceğini anlayarak yeni bir plan yapar. Altan'dan daha büyük bir güç olan Cengiz, masayı büyük zarara uğratacak bu planın uygulayıcısı olacaktır.