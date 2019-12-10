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? 9 Aralık Masterchef ödül oyununda şok eden sürpriz!

Ekranların en çok izlenen yarışması haline gelen ödül oyununu kim kazandı sorusu programın sıkı takipçileri tarafından gün içerisinde yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Her programda heyecan dolu anlarla seyircilerine keyifli dakikalar yaşatan bu programda dün akşam yayınlanan Masterchef ödül oyunu yarışmacılara bir şok yaşattı. Peki, 9 Aralık ? İşte yarışmada dün akşam yaşananlar…

Giriş Tarihi: 10.12.2019 10:11
Masterchef ödül oyununu kim kazandı? 9 Aralık Masterchef ödül oyununda şok eden sürpriz!

Masterchef son bölüm içerisinde oynanan oyun binlerce vatandaş tarafından araştırılmaya başladı. Televizyon ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri haline gelen programda dün akşam iki kaptan üçer kişilik gruplar halinde mücadele etti. Dün akşamki bölümü izleyememiş olan vatandaşlar ise internet üzerinden 9 Aralık Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Masterchef ödül oyununda kazanan hangi takım oldu? İşte merak edilenler…

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te ödül oyununda önce takım kaptanlarının belirlendiği mücadele vardı. MasterChef Türkiye'nin yayınlanan bölümünde yarışmacılar kaptanlık yarışında yağlama yaptı. Şeflerin tadımı sonrası en iyi yemeği yaparak mavi takımın kaptanı olan isim bu hafta Güzide oldu. Güzide rakip takıma ise Ekin'i seçti.

Bu hafta kaptan olan Güzide, mavi takıma Rıfat ve Alican'ı seçti.

Ekin ise kırmızı takıma Cemre ve Batuhan'ı aldı.

MasterChef Türkiye 63. bölümde ödül oyunu sürpriz bir kuralla başladı.

Somer Şef, yarışmacıların, kendilerine verilen tezgah alanlarının dışına çıkamayacaklarını ve sadece o alan dışında çalışmaları halinde saf dışı kalacaklarını anlatmasının ardından yarışmacılar olan bitene anlam veremedi.

Ancak olayın detayı, ilerleyen dakikalarda ortaya çıktı. Somer Şef, istenilen yemeklerin tamamlanmasının ardından, kırmızı ve mavi takım yarışmacıların tezgahın diğer alanına geçerek diğer yemekleri yapmalarını istedi.

Somer Şef yarışmacıların uyması gerek yeni kuralı anlattıktan sonra yarışmacılar ödül oyununda mutfakta ekmek içinde kış çorbası yapmak için mücadele etti. 5 bin TL değerindeki hediye çekini alarak ödül oyununu kazanan takım Kırmızı takım oldu.

Yeni bölüm fragmanında ise değişik bir konsept ortaya çıktı. Konseptte, kaptanlar oyun dışına alındı ve takımlarını yönetmeleri istendi. Ancak konuşmaları yasaklandı.

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Masterchef ödül oyununu kim kazandı? 9 Aralık Masterchef ödül oyununda şok eden sürpriz!
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