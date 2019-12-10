Masterchef ödül oyununu kim kazandı? 9 Aralık Masterchef ödül oyununda şok eden sürpriz!

Masterchef son bölüm içerisinde oynanan oyun binlerce vatandaş tarafından araştırılmaya başladı. Televizyon ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri haline gelen programda dün akşam iki kaptan üçer kişilik gruplar halinde mücadele etti. Dün akşamki bölümü izleyememiş olan vatandaşlar ise internet üzerinden 9 Aralık Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Masterchef ödül oyununda kazanan hangi takım oldu? İşte merak edilenler…

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te ödül oyununda önce takım kaptanlarının belirlendiği mücadele vardı. MasterChef Türkiye'nin yayınlanan bölümünde yarışmacılar kaptanlık yarışında yağlama yaptı. Şeflerin tadımı sonrası en iyi yemeği yaparak mavi takımın kaptanı olan isim bu hafta Güzide oldu. Güzide rakip takıma ise Ekin'i seçti.

Bu hafta kaptan olan Güzide, mavi takıma Rıfat ve Alican'ı seçti.

Ekin ise kırmızı takıma Cemre ve Batuhan'ı aldı.

MasterChef Türkiye 63. bölümde ödül oyunu sürpriz bir kuralla başladı.

Somer Şef, yarışmacıların, kendilerine verilen tezgah alanlarının dışına çıkamayacaklarını ve sadece o alan dışında çalışmaları halinde saf dışı kalacaklarını anlatmasının ardından yarışmacılar olan bitene anlam veremedi.

Ancak olayın detayı, ilerleyen dakikalarda ortaya çıktı. Somer Şef, istenilen yemeklerin tamamlanmasının ardından, kırmızı ve mavi takım yarışmacıların tezgahın diğer alanına geçerek diğer yemekleri yapmalarını istedi.

Somer Şef yarışmacıların uyması gerek yeni kuralı anlattıktan sonra yarışmacılar ödül oyununda mutfakta ekmek içinde kış çorbası yapmak için mücadele etti. 5 bin TL değerindeki hediye çekini alarak ödül oyununu kazanan takım Kırmızı takım oldu.

Yeni bölüm fragmanında ise değişik bir konsept ortaya çıktı. Konseptte, kaptanlar oyun dışına alındı ve takımlarını yönetmeleri istendi. Ancak konuşmaları yasaklandı.