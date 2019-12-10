Yaşamak Güzel Şey konusu nedir? Nerede çekildi? Yaşamak Güzel Şey filminin oyuncuları kimler?

Beyazperdenin ardından televizyon ekranına taşınacak olan Yaşamak Güzel Şey filmi heyecanla bekleniyor. 2017 yapımı dramatik komedi türündeki filmin oyuncuları ve konusu merak konusu oldu. Bu akşam Kanal D'de ekrana gelecek olan film, yaşam koşullarına boyun eğen pısırık bir adam olan Müfit'in, başına gelen talihsiz bir olay ile başkaldıran bir anti kahramana dönüşmesini ve yaşamın güzelliklerini keşfetmesini konu alıyor. Peki Yaşamak Güzel Şey konusu nedir? Yaşamak Güzel Şey filminin oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY KONUSU NEDİR?

Müfit'in acı bir gerçeği öğrenmesi sonucu sıra dışı bir kahramana dönüşmesini konu alan film "Yaşamak Güzel Şey" Kanal D'de ekrana geliyor. Etrafındaki herkesten sürekli azar işiten, kimsenin ciddiye almadığı Müfit, yaşadığı şanssız bir olayın ardından içinde bulunduğu hayatı ve dayatılan sistemi sorgulayınca, hayatta göremediği birçok güzelliği keşfetmeye, yaşamdan tat almaya başlar.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Müfit Can Saçıntı, Yasemin Conka, Zihni Göktay, Günay Karacaoğlu, Reha Özcan

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbul'da Atatürk Arboretumu'nda (Ağaç Müzesi) yapılan Yaşamak Güzel Şey, sonbaharın eşsiz renklerini yansıtan görüntüleriyle sinemaseverlere tam bir görsel şölen yaşatıyor.