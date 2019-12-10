Beyazperdenin ardından televizyon ekranına taşınan Yusuf Yusuf filmi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Filmde çocukluğundan bu yana otomobil tutkusu olan ve araba yarışçısı olmanın hayalleriyle yaşayan adamın hikayesini izleyeceğiz. 2014 yapımı filmin yönetmenliğini Ersoy Güler üstlenirken, başrollerinde Ali Sunal, Burak Satıbol ve Oya Başar yer alıyor. Aksiyon dolu filmde heyecan dolu anlar yaşanacak. Peki Yusuf Yusuf konusu nedir? Yusuf Yusuf filmi oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

YUSUF YUSUF KONUSU NEDİR?

Film, çocukluğundan bu yana otomobil tutkusu olan ve bir araba yarışçısı olmanın hayalleriyle yaşayan Yusuf'un hikâyesini ele alıyor. Ancak şans Yusuf'a gülmez, gerçek hayat, hayalleri konusunda pek de cömert davranmaz. Şimdilerde Ankara'da dolmuş şoförlüğü yapan Yusuf artık tam bir modifiye tutkunudur. Bir gün yine dolmuş sürdüğü esnada papaz olan bir yolcuyu arabasına alır. Ancak bu papaz görünümlü adam, o gün Ankara'ya gelen Papa'ya suikast düzenlemek isteyen Yusuf adında bir militandır. Artık iki Yusuf bir dolmuşun içindedir ve biri can almaya çalışırken diğeri can kurtarmak için çabalayacaktır.

YUSUF YUSUF OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncular

Ali Sunal - Yusuf

Burak Satıbol - Terörist Yusuf

Yakup Yavru - Cevdet

Sinan Bengier - Recep

Bülent Seyran - Kamil

Eylül Öztürk - Neriman

Oya Başar - Kadriye

Sinem Öztürk - Hatice

Ayhan Taş - Cabbar

Ayçin İnci

Sezai Altekin

Tülin Oral

Emrah Özdilek

Barış Çelikkol

Tuğçe Özbudak

Hakan Akın

Berrak Güven

Baha Bayırlı

İbrahim Sevinç

YUSUF YUSUF NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri başkent Ankara'da yapıldı.