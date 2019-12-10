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23. bölüm fragmanı izle! Zalim İstanbul 22. son bölüm'de neler yaşandı? Şeniz ölecek mi?

23. Yeni bölüm fragmanı adeta bomba gibi geliyor. Bebeğini kaybeden Ceren’in psikolojisi tamamen bozulurken Nedim, intikamını tek başına almak istediğine karar veriyor. Ceren ve Nedim’in boşanacak olması ise en çok Cemre’nin yüzünü güldürürken tanıtım videosunda yer alan Ceren ve Nedim arasındaki yakınlaşmalar ise izleyicileri ekran başına kilitliyor. Peki, Zalim İstanbul 22. Son Bölümde neler oldu? İşte detayları ve Zalim İstanbul 23. Yeni bölüm fragmanı…

Giriş Tarihi: 10.12.2019 10:41
Zalim İstanbul 23. bölüm fragmanı izle! Zalim İstanbul 22. son bölüm'de neler yaşandı? Şeniz ölecek mi?

Zalim İstanbul son bölümde Ceren bebeğini kaybediyor. Ekranlara gelen dizi bu hafta heyecan dolu sahneleriyle herkesi ekran başına kilitlerken gelecek hafta yaşanacaklar ise merak konusu haline geldi. Nedim'in kendisinden boşanmak istemesiyle ve bebeğini kaybettiğinden dolayı zaten psikolojisi bozuk olan Ceren intikamını almak için Şeniz'i öldürmeye çalışacak. Peki, Zalim İstanbul 23. Bölüm fragmanı neler oluyor? Zalim İstanbul 23. Bölüm fragmanı izle!

ZALİM İSTANBUL 23. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Zalim İstanbul 23. son bölüm fragmanı izle!

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜM ÖZETİ

Cemre ve Cenk'in tatiline Şeniz'in hamlesi damga vurdu. Nedim ve Ceren'i Alaçatı'ya gönderen Şeniz'in asıl amacı ise çok farklıydı. Ceren için çok güzel başlayan tatil bir anda hüsrana dönüşüverdi. Kendini bir anda yerde bulan Ceren bebeğininn düşmemesi için çok dua etti ama Şeniz'in hain acımasız planı çoktan devreye girmişti. Tüm aile fertleri yaşanan olayın ardından soluğu hastanede aldı. Ceren büyük bir acı yaşarken Şeniz zafer naraları atmaktaydı.

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