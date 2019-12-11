Adile Naşit 32. ölüm yıldönümünde anılıyor! Adile Naşit kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Usta sanatçılarımız arasında yerini alan Adile Naşit ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından sevgiyle anılıyor. Canlandırdığı her karakterlerle bir dönemin en ünlü sanatçıları arasında yerini alan usta isim unutulmayan filmleriyle halen 7'den 70'e herkesi ekranlara kilitleyip oyunculuk yeteneğiyle kahkahalara boğuyor. Ölümünün üzerinden 32 yıl geçmesinin ardından bu özel günde vatandaşlar ünlü sanatçı ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Adile Naşit kimdir? Adile Naşit neden ve kaç yaşında öldü? İşte detaylar…

ADİLE NAŞİT KİMDİR?

1930 yılında İstanbul'da doğan Adile Naşit ya da gerçek adıyla Adela Özcan, anne tarafından Ermeni, baba tarafından Rum'dur. Sanatçı bir aileden gelen Adile Naşit'in dedesi Kemanî Yorgo Efendi, anneannesi meşhur kantocu Küçük Verjin, abisi Selam Naşit ise tiyatrocudur.

Naşit, İstanbul Şehir Tiyatrosu'na girmek için öğrenimini yarıda bıraktı. 1944 yılında girdiği çocuk tiyatosunda ilk rolünü 1948 yılında Lüküs Hayat'ta aldı. Adile Naşit gençliği boyunca tiyatroyla uğraşmış, 1961 yılında o zamanki eşi Ziya Keskiner ve abisi Selim Naşit ile Naşit Tiyatrosunu kurmuş, tiyatro dağıldıktan sonra da Gazanfer Özcan-Gönül Ülkü Tiyatrosu'nda çalışmıştır.

1970'li yıllarda Tarık Akan, Münir Özkul, Kemal Sunal, Kartal Tibet, Ertem Eğilmez gibi isimlerle çalışmaya başladıktan sonra sinemada adını duyurmuştur. Özellikle 1974 ve 1975 yıllarındaarka arkaya oynadığı Salak Milyoner, Mavi Boncuk, Ah Nerede, Şaşkın Damat, Hanzı, Delisin, Bizim Aile ve hemen ardından gelen Hababam Sınıfı'ndaki Hafize Ana rolüyle akıllara kazınmıştır.

1976 yılında 'İşte Hayat' filmindeki rolüyle Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.

Oynadığı anne rollerinin insanlarda yarattığı etki sebebiyle 1981 yılında TRT'de Uykudan Önce adlı bir program yapmış ve çocuklara masallar anlatarak Adile Teyze olarak bilinmeye başlamıştır. 1983 yılında da Adile Teyze isimli bir filmde rol almıştır. 1966 yılında kalp sorunu nedeniyle kaybetti oğlu Ahmet'in de bu 'sevecen anne' rollerinin gerçekçiliğinde etkisi büyüktür.

11 Aralık 1987'de ise yakalandığı bağırsak kanseri nedeniyle aramızdan ayrılmıştır.