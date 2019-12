Aşk Ağlatır dizisi ile ilgili flaş karar! Aşk Ağlatır dizisinde neler oluyor?

Show Tv ekranlarına yeni gelen ve kısa sürede büyük beğeni toplayan dizi Aşk Ağlatır final yapacağını duyurdu. Büyük umutlarla başlayan dizi ekranlara veda edecek. 16.bölüm ile final kararı alan dizi "Love That Makes You Cry" dizisinin uyarlaması olup başrollerini Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan paylaşıyor. Peki Aşk Ağlatır final bölümü ne zaman?

AŞK AĞLATIR FİNAL YAPIYOR İDDİASI!

Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan, Yağız Can Konyalı, Selim Bayraktar, Melisa Döngel ve Durul Bazan gibi isimlerin rol aldığı Aşk Ağlatır dizisi bu hafta 15. bölümüyle ekranlarda olacak. Öte yandan sosyal medyada yer alan iddialara göre dizi, 16. bölümüyle birlikte yayın hayatına son verecek.

Dizinin yapımcısı ya da yayıncı kuruluş tarafından final iddialarına henüz yanıt gelmedi. Konuya ilişkin ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.