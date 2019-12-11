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48.bölüm fragmanı yayında! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Gülten’i kim kaçırıyor?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi 48.bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Murat Ünalmış, Vahide Perçin, Uğur Güneş, Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı dizi oldukça seviliyor. Her hafta yeni bölümü merakla beklenen dizinin fragmanı bizlere dizi ile ilgili ipuçları sunuyor. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde yine heyecan dorukta. Hünkar ile Fekeli evlenecek mi? Gülten'i kim kaçırıyor? Öte yandan Adnan, Müjgan'ın gözleri önünde Yılmaz'a baba diyecek. Şermin ile Behice ise gizli planlar peşinde. Peki; Bir Zamanlar Çukurova 48.bölümde neler olacak? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve detayları!

Giriş Tarihi: 11.12.2019 13:16 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 13:16

yeni bölüm ile Perşembe akşamları ekrana gelecek. ATV ekranlarının iddialı dizisi sezon boyunca büyük başarı sağlamış ve yeni sezona da güçlü bir başlangıç yapmıştı. Dizinin fragmanı yeni bölüm ile ilgili bizlere bilgi verirken aynı zamanda heyecanı da iki katına çıkartıyor. Demir'i çok kızdıran annesi Hünkar, Fekeli ile evlenecek mi? Gaffur ve Saniye çiftlikte mi kalacak? Züleyha ve Müjgan arasında neler olacak? Perşembe akşamları ATV ekranlarına gelirken izleyici yine ekrana kilitlenecek.

İşte Bir Zamanlar Çukurova 48.bölüm fragman ve detayları!

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Bir Zamanlar Çukurova 48.bölüm fragmanı yayında! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Gülten’i kim kaçırıyor?
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