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konusu nedir? oyuncuları kim? Nerede çekildi?

Bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak olan filmi konusu ve oyuncuları internet üzerinden şimdiden araştırılamaya başlandı. Başrollerinde ünlü oyuncu Ufuk Özkan ve Fırat Tanış gibi isimlerin bulunduğu film romantik ve komedi türünde. Heyecan ve macera dolu bir define arayışına dönüşen yolculukta hepsi, kendilerini hiç beklemedikleri durumların, olayların ve belaların içinde bulunacağız yapım bu akşam daha önce izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için ekranlara gelecek. Peki, nedir ve oyuncuları kimler? nerede çekildi? İşte o detaylar!

Giriş Tarihi: 11.12.2019 16:04
Geniş Aile Yapıştır konusu nedir? Geniş Aile Yapıştır filmi oyuncuları kim? Nerede çekildi?

Show TV ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan Geniş Aile Yapıştır filmi konusu ve oyuncuları araştırılmaya devam ederken sevilen yapımın çekildiği yer de merak edilenler arasında yerini alıyor. Heyecan ve maceraya tanık olacağınız Geniş Aile Yapıştır filmi başrol oyuncuları arasında oyuncu Ufuk Özkan ve Fırat Tanış yer alıyor. Peki, Geniş Aile Yapıştır filmi nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler? Film ile ilgili tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

GENİŞ AİLE YAPIŞTIR KONUSU NEDİR?

Cevahir'in (Ufuk Özkan) babaannesi Hafize'nin (Tanju Tuncel) hastalanması üzerine; tedavi için yeterli parayı bulmaya çalışan Cevahir'in eline bir define haritası geçer. Cevahir'in belalısı Koyu Bilal (Fırat Tanış) olayın kokusunu alır ve haritanın yarısını kaparak haritanın gösterdiği yere, Ayvalık'a doğru yola çıkar. Cevahir de Ulvi (Bülent Çolak) ile beraber Ayvalık yoluna düşer. Heyecan ve macera dolu bir define arayışına dönüşen yolculukta hepsi, kendilerini hiç beklemedikleri durumların, olayların ve belaların içinde bulurlar.

GENİŞ AİLE YAPIŞTIR OYUNCULARI KİM?

Ufuk Özkan

Fırat Tanış

Bülent Çolak

Ahmet Sarsılmaz

Bora Akkaş

Mine Teber

Özge Ulusoy

Şinasi Yurtsever

GENİŞ AİLE YAPIŞTIR NEREDE ÇEKİLDİ?

Geniş Aile Yapıştır filmi 2015 yılında Ayvalık'ta ve İstanbul'da çekilmiştir.

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