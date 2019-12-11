Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu nedir? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi oyuncuları kim? Nerede çekildi?

Bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi konusu ve oyuncuları internet üzerinden şimdiden araştırılamaya başlandı. Başrollerinde ünlü oyuncu Kemal Sunal ve Münir Özkul gibi isimlerin bulunduğu film komedi türünde. Öğrencilik hayatları haylazlık ve tembellik üzerine kurulu olan bir sınıf dolusu matrak öğrencinin, Özel Çamlıca Lisesi'nde yaşadığı yer yer eğlenceli, yer yer de dokunaklı öyküleri anlatan film bu akşam daha önce izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için ekranlara gelecek. Peki, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu nedir ve oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi nerede çekildi? IMDB puanı ve tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI KONUSU NEDİR?

Rıfat Ilgaz'ın eserinden uyarlanmış serinin ikinci ve en çok hasılat yapan filmi Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı bu akşam Show TV'de!

Sahte diplomalarla Mahmut Hoca'yı kandıran "Hababam Sınıfı" yine sınıfta kalmış ve Özel Çamlıca Lisesi'ne geri dönmüştür. Ama sınıfın okula yeni atanan beden eğitimi hocası Badi Ekrem ile başı derttedir. Sürekli sınıfa egzersiz yaptıran ve koşturan hoca sınıfa çok nadir top oynatmaktadır.

Okula edebiyat öğretmeni Kemal Hoca'nın vefat etmesi üzerine Semra adında genç bir edebiyat öğretmeni gelmiştir. Bu sırada iyileşen Mahmut Hoca okula geri dönmüştür, müdür muavinliği görevini bırakmak ister ama okul müdürünün ısrarı üzerine şartlı olmak üzere tekrar görevini üstlenir.

Ferit ve Necmi'nin Semra Hoca'dan geldiğini sanan Şaban derste mektupta yazdığı üzere Semra Hoca'ya üç kere inek gibi mö'ler ve Semra Hoca'dan tokat yer bunun üzerine bütün sınıf hocaya yapılan sınavda sınav kâğıtlarına aşk mektupları yazarlar. Bunu gören hocanın sabrı taşar ve tüm sınıfı disipline verir tekrar okulda kalacak olan sınıftaki öğrencilerin velilerini konuşma yapmak üzere çağıran Mahmut hoca hepsiyle konuşur ve Semra Hoca da suçun öğrencilerde değil velilerinde olduğunu öğrenerek tüm sınıfı affeder.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal (İnek Şaban)

Tarık Akan (Damat Ferit)

Münir Özkul (Mahmut Hoca)

Adile Naşit (Hafize Ana)

Halit Akçatepe (Güdük Necmi)

Yardımcı oyuncu olarak ise;

Ahmet Arıman (Hayta İsmail)

Feridun Şavlı (Domdom Ali)

Cem Gürdap (Tulum Hayri)

Bülent İğdiroğlu (Kalem Şakir)

Cengiz Nezir (Bozum Cahit)

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı hikayesinin geçtiği, Özel Çamlıca Lisesi olarak filmde yer alan mekan aslında bir okul değil. Üsküdar'da Validebağ Korusu içerisinde bulunan Adile Sultan Kasrı film için mekan olarak kullanılmıştır. Adile Sultan Kasrı, Sultan Abdülaziz tarafından Paris Saint-Barbe Mimarlık bölümünden mezun olan Nigoğos Amira Balyan veya kısa ismiyle Nigoğos Bey'e kız kardeşi Adile Sultan için 1853 yılında inşa ettirilmiştir. Kasrın birinci ve ikinci katlarında büyük ve orta sofa – salon yer alır. Girişler, birinci ve ikinci katlarda sahanlığa açılır. Şu anda öğretmenevi olarak kullanılan kasrın odalarından bir tanesi Hababam Sınıfı müzesi olarak düzenlenmiştir.