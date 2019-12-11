MasterChef ilk eleme adayı kim oldu? 10 Aralık MasterChef Türkiye son bölümde neler oldu? Kim elendi?

MasterChef ilk edeme adayı kim oldu? sorusu, vatandaşlar tarafından merak edildi. Salı akşamı ekrana gelen son bölümde yarışmacılar kıyasıya rekabet etti. Tv8'in heyecan dolu yarışmasında en iyi yemeği yapmak mücadele veren yarışmacıların yaptığı yemekler tadıma sunuldu. MasterChef'te nefes kesen eleme oyununda potadan ilk kurtulan isim Alican oldu. Dün akşam Frigli bıldırcın yemeğini en iyi şekilde yapan yarışmacılar eleme adayı olmaktan kurtulurken bir yarışmacı diğerlerine göre daha zayıf kaldı ve haftanın ilk eleme adayı oldu. Peki MasterChef ilk eleme adayı kim oldu? 10 Aralık MasterChef Türkiye son bölümde neler oldu?

MASTERCHEF İLK ELEME ADAYI KİM OLDU? 10 ARALIK MASTERCHEF TÜRKİYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haberimizin detaylarından, sevilen programın 10 Aralık 2019 Salı günü 64. bölümü hakkında bilgi edinebilir; 'Masterchef il edeme adayı kim oldu?' sorusuna ve son bölümde yaşananlara dair merak edilenlere ulaşabilirsiniz.