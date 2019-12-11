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ilk eleme adayı kim oldu? MasterChef son bölümde neler oldu? Kim elendi?

Ekranların sevilen yarışma programı ilk eleme adayı belli oldu. Dün akşam ekrana gelen son bölümde Mavi ve Kırmızı takım kıyasıya mücadele verdi. Danilo Şef'den, elenen yarışmacı için övgü dolu sözler ise seyircileri şoke etti. ekranlarında yayınlanan MasterChef Salı günü yarışmacılar elenmemek için hünerlerini en iyi şekilde sergiledi. Birbirinden lezzetli yemeklerin yapıldığı oyunda dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Güzide, Alican ve Rıfat mücadele ettiği oyunda şefler yarışmacılardan Bıldırcın Dolması yapmalarını istediler. Gerilim ve heyecan dolu bölümde yarışmacılar en iyi yemeği yapmaya çalıştı. Peki kim oldu? 10 Aralık MasterChef son bölümde neler oldu? Hangi takım kazandı?

Giriş Tarihi: 11.12.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 11:13
MasterChef ilk eleme adayı kim oldu? 10 Aralık MasterChef Türkiye son bölümde neler oldu? Kim elendi?

ilk edeme adayı kim oldu? sorusu, vatandaşlar tarafından merak edildi. Salı akşamı ekrana gelen son bölümde yarışmacılar kıyasıya rekabet etti. 'in heyecan dolu yarışmasında en iyi yemeği yapmak mücadele veren yarışmacıların yaptığı yemekler tadıma sunuldu. MasterChef'te nefes kesen eleme oyununda potadan ilk kurtulan isim Alican oldu. Dün akşam Frigli bıldırcın yemeğini en iyi şekilde yapan yarışmacılar eleme adayı olmaktan kurtulurken bir yarışmacı diğerlerine göre daha zayıf kaldı ve haftanın ilk eleme adayı oldu. Peki kim oldu? MasterChef son bölümde neler oldu?

MASTERCHEF İLK ELEME ADAYI KİM OLDU? 10 ARALIK MASTERCHEF TÜRKİYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haberimizin detaylarından, sevilen programın 10 Aralık 2019 Salı günü 64. bölümü hakkında bilgi edinebilir; 'Masterchef il edeme adayı kim oldu?' sorusuna ve son bölümde yaşananlara dair merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

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MasterChef ilk eleme adayı kim oldu? 10 Aralık MasterChef Türkiye son bölümde neler oldu? Kim elendi?
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