Sihirbazlar Çetesi 2 filmi için geri sayım başladı. Birincisinin 2013 yılında vizyona girmesinin ardından serinin ikincisi olan film 2016 yılında vizyona girdi. Atlılar çetesinin hayatının anlatıldığı film oldukça beğeniliyor. İzleyenlerin bir kez daha izlemek isteyeceği, izlemeyenlerin ise merak içerisinde beklediği Sihirbazlar Çetesi 2 filmi konusu nedir? Sihirbazlar Çetesi 2 filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

SİHİRBAZLAR ÇETESİ 2 FİLMİ KONUSU

İzleyenlerin nefesini kesen ve toplumun hayranlığını kazandıkları Robin Hood stili gösterilerinin ardından bir sene geçmiştir. Atlılar çetesi geri dönüşünü müjdeleyen gösteri ile kaçmanın onlar için çocuk oyuncağından farksız olduğunu kanıtlayacaktır. J. Daniel Atlas, Merritt McKinney, Jack Wilder ve grubun yeni üyesi Lula ile birlikte, yeni gösterilerini Owen Case'i ifşa etme umuduyla sergilerler. Bu sefer FBI özel ajanı Dylan Rhodes'un da yardımını almışlardır fakat Rhodes'un ekibe katılımı gösteri öncesi ifşa olur; ve planlar geri teper. İtibarlarını geri kazanmka isteyen Atlılar kariyerlerinin en zorlu soygunu ile karşı karşıya kalacaklardır...

SİHİRBAZLAR ÇETESİ 2 FİLMİ OYUNCU KADROSU

İlki 2013 yılında seyircisiyle buluşan ve ilüzyon marifetiyle çok başarılı bir soygun/intikam hikayesini konu alan suç gerilimi Sihirbazlar Çetesi'nin devamı olan filmin yönetmenliğini Jon M. Chu üstleniyor. Kadroda ilk filmden J. Daniel Atlas olarak tanıdığımız Jesse Eisenberg'e Mark Ruffalo, Dave Franco, Woody Harrelson, Lizzy Caplan ve Michael Caine eşlik ediyor.

JESSE EISENBERG KİMDİR?

lk oyunculuk deneyimini 1999 yapımı Get Real dizisiyle yaşayan Amerika'lı oyuncu Sihirbazlar Çetesi filmleri ile kariyerinde oldukça başarılı bir ivme yakaladı. Oyunculuğunun yanı sıra yazar, oyun yazarı ve komedyen olan Eisenberg New York sahnesinde üç oyunda yazarlık ve oyunculuk yaptı. 2009 yılında eleştirmenler tarafından beğenilen ve oyunculuğu hakkında övgüler aldığı komedi-dram filmi Adventureland ve korku-komedi filmi Zombieland'de yer aldı. 2010 yılında Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'i canlandırdığı film ile BAFTA, Altın Küre ve Akademi Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu adaylığı kazandı. Eisenberg, kedileri çok sevmektedir. New York'ta bisiklet sürmeyi çok sevdiğini belirten oyuncu aynı zamanda obsesif kompulsif bozukluğu olduğunu açıklamıştır.

MARK RUFFALO KİMDİR?

Mark Alan Ruffalo 22 Kasım 1967 doğumlu, ABD'li aktör, film yönetmeni, yapımcı ve senaryo yazarı. 2004 yapımı Tetikçinin Gecesi isimli filmde Tom Cruise'a karşı canlandırdığı Fanning karakteri ve 2007 yapımı Zodiac'taki dedektif Dave Toschi rolleriyle ile tanınır.Ruffalo 1996 yapımı The Dentist, 1998 yapımı Safe Men gibi filmlerde küçük rollerde yer aldı. Yazar Kenneth Lonergan ile tanıştıktan sonra onunla çalışmaya başladı ve yazarın birçok oyununda yer aldı. Bu oyunlardan biri de This is Our Youth (1998) idi. Bu oyundaki rolü Ruffalo'ya başrolünü Laura Linney ile paylaştığı ve Linney'nin kafası karışık, problemli kardeşi Terry'i canlandırdığı You Can Count on Me filminde oynamasını sağladı. Film en iyi senaryo ve en iyi kadın oyuncu dallarında Akademi Ödülleri'ne aday gösterildi