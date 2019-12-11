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138.bölüm fragmanı yayında! Reyhan oyunu bozuyor mu? fragmanında neler oluyor?

Ekranların sevilen günlük dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ’nin ilgiyle takip edilen dizisi yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları merak ediliyor. Dizinin sıkı takipçileri ‘’ fragmanı yayında mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde heyecan zirvede yaşanacak. Emir karşısında zor durumda kalan Reyhan, kendisine kurulan tuzağı çözmeye adım adım yaklaşıyor. Hafta içi her gün sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizinin yeni bölümünde Masal’ın evden gidişi, Kemal’i tahmin etmeyeceği bir yola sürükleyecektir. Peki Yemin 138.bölümde neler oluyor? Yemin son bölümde neler oldu? ? Reyhan oyunu bozuyor mu?

Giriş Tarihi: 11.12.2019 17:28 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 17:28
Yemin 138.bölüm fragmanı yayında! Reyhan oyunu bozuyor mu? Yemin yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

Kanal 7'nin vazgeçilmez dizisi Yemin yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Hafta içi günlük yayınlanan dizinin yeni bölümünde heyecanlı gelişmeler yaşanıyor. Son bölümünde ise Reyhan ve Emir'in sahneleri izleyenleri şoke etti. Medya gündemini takip edenler '' Yemin 139.bölüm fragmanı yayında mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Sevilen dizinin 138.bölümünde Emir karşısında zor durumda kalan Reyhan, kendisine kurulan tuzağı çözmeye adım adım yaklaşmaktadır. Masal'ın evden gidişi, Kemal'i tahmin etmeyeceği bir yola sürükleyecektir. Peki Yemin 139.bölüm fragmanı yayında mı? Reyhan oyunu bozuyor mu? Son bölümde neler oldu?

YEMİN 138.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

REYHAN OYUNU BOZACAK MI?

Yemin dizisinde bugün Reyhan kendisine kurulan tuzağı çözmeye çok yaklaşır.

Yemin Dizisi 138. son bölüm fragmanı izle!

Emir karşısında zor durumda kalan Reyhan, kendisine kurulan tuzağı çözmeye adım adım yaklaşmaktadır. Masal'ın evden gidişi, Kemal'i tahmin etmeyeceği bir yola sürükleyecektir.

Yemin 139.bölüm fragmanı yayınlanınca haberimize eklenecektir.

YEMİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Emir karşısında zor durumda kalan Reyhan, kendisine kurulan tuzağı çözmeye adım adım yaklaşmaktadır. Masal'ın evden gidişi, Kemal'i tahmin etmeyeceği bir yola sürükleyecektir.

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Yemin 138.bölüm fragmanı yayında! Reyhan oyunu bozuyor mu? Yemin yeni bölüm fragmanında neler oluyor?
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