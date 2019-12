11 Aralık Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? Hababam Sınıfı, Sihirbazlar Çetesi 2, Masterchef ve Kuruluş Osman TOTAL - AB reyting sonuçları...

Kuruluş Osman'ın başrollerinde Osman Bey rolüyle Burak Özçivit'i Dündar Bey rolüyle Ragıp Savaş'ı, Alişar Bey karakteriyle Saruhan Hünel'i Bala Hatun rolüyle de Aslıhan Karalar'ı görebiliyoruz. Dizi yayınlandığı ilk haftadan beri reyting sonuçlarında hem TOTAL hem AB hem de ABC kategorisinde ilk sırada yer alıyor. Kanal D ekranlarındaki Afili Aşk, ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da ve Masterchef Türkiye de en çok izlenen programlar arasında yer alıyor. 11 Aralık reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde bulabilirsiniz.

Başrollerinde Lizzy Caplan, Dave Franco, Jesse Eisenberg ve Woody Harrelson'un olduğu Sihirbazlar Çetesi 2 filmi de dün akşam Star TV'de yer aldı. Orijinal ismi 'Now You See Me: The Second Act' olan film oldukça ilgi gördü.

Aynı şekilde Türk sinemasının efsane filmleri arasında ilk sırada yer alan Hababam Sınıfı da dün akşam ekranlara geldi.

11 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Geçen hafta yani 4 Aralık Çarşamba günü TOTAL kategorisinde Kuruluş Osman, 13.31 reyting puanıyla ilk sırada yer almıştı.

Esra Erol'da 4. sırada, Müge Anlı ile Tatlı Sert de 5. sırada yer almıştı.

AB kategorisinde de yine Kuruluş Osman dizisi 12.81 reyting puanı ile ilk sırada yer almıştı.