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27.bölüm fragmanında Ayşe plan peşinde! Afili Aşk 26.son bölümde neler oldu?

son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. ’nin ilgiyle izlenen dizisinin son bölümünde Ayşe’nin Kerem’i yakalaması heyecanlı gelişmelere sahne olmuştu. Dizinin sıkı takipçileri ‘’ fragmanında neler oluyor?’’ sorusuna yanıt arıyor. Son bölümde bekarlığa veda partisinde katılan Volkan ve Kerem Ayşe engeli ile karşılaştı. Dün akşam ekrana gelen son bölüm ardından yeni bölüm fragmanında işler iyice karışacak. Başrollerinde Burcu Özberk, Çağlar Ertuğrul’un yer aldığı dizinin yeni bölümü haftaya ekrana gelecek. Peki Afili Aşk 26.bölümde neler oldu? İşte dizinin 27.bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

Giriş Tarihi: 12.12.2019 10:19
Afili Aşk 27.bölüm fragmanında Ayşe plan peşinde! Afili Aşk 26.son bölümde neler oldu?

Ekranların sevilen dizisi Afili Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamı ekrana gelen dizinin son bölümünde heyecanlı anlar yaşanmıştı. Medya gündemini takip edenler '' Afili Aşk 27.bölüm fragmanı yayında mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Yayın hayatına başladığı ilk günden bugüne reytinglerde zirveyi oynayan dizinin 27.bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Dün akşam ki bölümde Kerem Ayşe'nin radarına takılmıştır bir kere, artık gözü Kerem'in üstündedir. Üstüne bir de Kerem ve Volkan'a sürpriz bir arkadaş ziyaretiyle gündeme gelen bekârlığa veda partisi işleri daha çok karışır. Peki Afili Aşk yeni bölümde neler oluyor? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları…

AFİLİ AŞK 27.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

Ekranların vazgeçilmez dizisi Afili Aşk 27.bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Afili Aşk yeni bölümü 18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlanacak.

Afili Aşk 27. son bölüm fragmanı izle!

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Afili Aşk son bölümde şirkete gelen eğitim koçu ''güven'' üzerine testler yapar ve Kerem bu testlerde sınıfta kalır. Kerem Ayşe'nin radarına takılmıştır bir kere, artık gözü Kerem'in üstündedir.

Üstüne bir de Kerem ve Volkan'a sürpriz bir arkadaş ziyaretiyle gündeme gelen bekârlığa veda partisi işleri daha çok karıştıracaktır.

Bu işin peşini bırakmayan Gonca ve Ayşe, onları yakın takibe alır ve sonunda manzara tam da tahmin ettikleri gibi çıkar!

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Afili Aşk 27.bölüm fragmanında Ayşe plan peşinde! Afili Aşk 26.son bölümde neler oldu?
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