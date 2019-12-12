Afili Aşk 27.bölüm fragmanında Ayşe plan peşinde! Afili Aşk 26.son bölümde neler oldu?

Ekranların sevilen dizisi Afili Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamı ekrana gelen dizinin son bölümünde heyecanlı anlar yaşanmıştı. Medya gündemini takip edenler '' Afili Aşk 27.bölüm fragmanı yayında mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Yayın hayatına başladığı ilk günden bugüne reytinglerde zirveyi oynayan dizinin 27.bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Dün akşam ki bölümde Kerem Ayşe'nin radarına takılmıştır bir kere, artık gözü Kerem'in üstündedir. Üstüne bir de Kerem ve Volkan'a sürpriz bir arkadaş ziyaretiyle gündeme gelen bekârlığa veda partisi işleri daha çok karışır. Peki Afili Aşk yeni bölümde neler oluyor? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları…

AFİLİ AŞK 27.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

Ekranların vazgeçilmez dizisi Afili Aşk 27.bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Afili Aşk yeni bölümü 18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlanacak.

Afili Aşk 27. son bölüm fragmanı izle!

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Afili Aşk son bölümde şirkete gelen eğitim koçu ''güven'' üzerine testler yapar ve Kerem bu testlerde sınıfta kalır. Kerem Ayşe'nin radarına takılmıştır bir kere, artık gözü Kerem'in üstündedir.

Üstüne bir de Kerem ve Volkan'a sürpriz bir arkadaş ziyaretiyle gündeme gelen bekârlığa veda partisi işleri daha çok karıştıracaktır.

Bu işin peşini bırakmayan Gonca ve Ayşe, onları yakın takibe alır ve sonunda manzara tam da tahmin ettikleri gibi çıkar!