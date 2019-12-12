Bir Zamanlar Çukurova 48.bölüm fragmanı! Yamanlar konağında gergin anlar! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler oluyor?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izleyicileriyle buluştu. Başrollerinde Hilal Altınbilek ve Murat Ünalmış'ın rol aldığı dizinin yeni bölümünde heyecanlı anlar yaşanıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan BZC 48.bölümde Her şeye herkese rağmen aşklarında 40 yıllık sevdalarından vazgeçmeyen Hünkar ve Fekeli evleniyor. Demir konağı adeta yangın yerine çeviriyor. Züleyha ve Müjgan arasında ise gergin anlar yaşanıyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler oluyor? Son bölümde neler oldu? İşte BZC 48.bölüm fragmanı!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 48.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

"Sen benim kaderimle oynayan Hünkar Yaman'ı tercih ettin!"

Hastane koridorunda, 40 yıl gecikmiş teklifini yapan Fekeli, herkesi şoka sokmuştur! Başta Hünkar olmak üzere herkesin adeta dili tutulur. En büyük şoku ezeli düşmanlar Yılmaz ve Demir yaşar. Demir, Fekeli'nin üzerine yürür! Yılmaz ise hala, babasının bunu intikam için yaptığını düşünmektedir.

Sabahattin'in müdahalesi ile hastane koridorundaki alevli tartışma sona erer ve herkes evine gönderilir! Ama haber de tüm Adana'ya yayılır.

Bir Zamanlar Çukurova 48. son bölüm fragmanı izle!

ŞERMİN VE BEHİCE YENİDEN İTTİFAK HALİNDE!

Çukurova ahalisi 'devlerin aşkı' haberini konuşmayı bitirmeden, "Fekeli'nin evlenme teklifi" dedikoduları bambaşka bir tarafa çevirecektir. Fekeli'nin, gazete haberi ile ihtiyaç duyduğu teselliyi kollarında bulacağını hayal eden Behice, evlilik teklifi haberiyle yıkılır! Ama henüz pes etmeye niyeti olmadığından soluğu Şermin'de alır.

GÜLTEN'İ KİM KAÇIRIYOR?

Gülten'e aşkından vazgeçmeye asla niyeti olmayan Çetin, onunla konuşmanın ve ikna etmenin yollarını aramaya devam ediyor. Ancak gündüz vakti Gülten'in bahçe duvarının arkasından kaçırılması, her şeyi değiştirecektir! Gülten, yüzleri kapalı iki kişi tarafından kaçırılır!

DEMİR BURNUNDAN SOLUYOR! GAFFUR VE SANİYE ÇİFTLİKTE Mİ KALACAK?

Gazete haberinin peşi sıra gelen teklif Demir'i çıldırtmıştır! Annesini de onunla ilgili hiçbir şeyi de görecek gözü yoktur! Bu öfkeden Gaffur ve Saniye de nasibini alacaktır! Karı koca zor bir seçim yapmak zorundadır.

ZÜLEYHA VE MÜJGAN ARASINDA NELER OLUYOR?

Aradaki duvar kalktığından adeta göz göze oturan Müjgan ve Züleyha arasındaki soğuk savaş, artık sözlere de dökülmeye başlar. Müjgan artık Züleyha'ya meydan okuyabilecek güçtedir! Fekeli ve Hünkar tüm Çukurova hayretler içindeyken ömürlerinin sonbaharını birlikte geçirmeye "Evet" diyecekler mi? Hünkar, Züleyha'nın gözünün önünde ondan çaldığı mutluluğa 40 yıl sonra kavuşacak mı? Demir annesinden, Yılmaz babasından tamamen vazgeçecek mi?