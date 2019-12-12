Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova 48.bölüm fragman izle!

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ile Perşembe akşamları ekrana gelecek. ATV ekranlarının iddialı dizisi sezon boyunca büyük başarı sağlamış ve yeni sezona da güçlü bir başlangıç yapmıştı. Dizinin fragmanı yeni bölüm ile ilgili bizlere bilgi verirken aynı zamanda heyecanı da iki katına çıkartıyor. Demir'i çok kızdıran annesi Hünkar, Fekeli ile evlenecek mi? Gaffur ve Saniye çiftlikte mi kalacak? Züleyha ve Müjgan arasında neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm Perşembe akşamları ATV ekranlarına gelirken izleyici yine ekrana kilitlenecek.

İşte Bir Zamanlar Çukurova 48.bölüm fragman ve detayları!