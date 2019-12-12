Hercai'ye sürpriz transfer! Ahmet Kayakesen kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Birçok yapımda rol almış genç oyuncu Ahmet Kayakesen ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Hercai'ye transfer oldu. Güçlü oyuncu kadrosu arasında kendine yer edinmeyi başaran genç oyuncu merak edildi. Dizinin hayranları dizideki rolünü merak ederken aynı zamanda arama motorlarında "Ahmet Kayakesen kimdir?" araştırması yapıyorlar. Peki; Hercai'ye sürpriz transfer olan Ahmet Kayakesen kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

AHMET KAYAKESEN KİMDİR?

5 Ocak 1984 doğumlu Ammet Kayakesen, İzmir'de dünyaya gelmiştir. 184 cm boyundaki Kayakesen, 72 kilo ağırlığındadır. 32 yaşındaki oyuncunun göz rengi ela, burcu ise oğlak.

Ahmet Kayakesen 1984 yılında İzmir'de doğmuştur. Çılgın Dersane dizisi ile kariyerine adım atmıştır ve Kocamın Ailesi dizisi ile ekranların tanınan yüzü haline gelmiştir. Şimdilerde ise Hanım Köylü dizisinde yer almaktadır.

Oyunculuk kariyerine 2013 yılında rol aldığı Çılgın Dersane 3 filmiyle adım atan Ahmet Kayakesen, 2014 yılında Fox TV'deki Kocamın Ailesi adlı dizide, 2016'da ise Star TV'deki Hanım Köylü dizisinde oynamıştır. Hanım Köylü reytingleri düşük gelince dizi erkenden yayından kaldırıldı.

Oynadığı diziler

2015 - Kocamın Ailesi - (Fatih Saraçlı)

2016 - Hanım Köylü - (Buralı İsmail)

2016 - Aşk Yalanı Sever - (Hayrettin)

2016 - Kertenkele: Yeniden Doğuş - (Murat Komiser, Ay Yıldızlı Adam, Kertenkele)

2017 - İki Yalancı - (Alp)

2019 - Çukur - (Kerem Karahan)

Oynadığı filmler

2014 - Çılgın Dersane 3 - (Ercü)

2017 - Seni Gidi Seni - (Bülent)

2018 - Koca Bulma Sanatı - (Tibet)

2019 - İstanbul - (Salih)