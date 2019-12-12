Kuruluş Osman 4. son bölüm izle! ATV ile Kuruluş Osman 4. son bölüm tek parça full izle

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliği taşıyan Kuruluş Osman 4.son bölüm ile dün akşam ATV ekranlarına geldi. Reyting rekortmeni dizide heyecan dorukta olup diziyi merak edenler ya da kaçıranlar tekrar izlemek istiyorlar. Yannis, kanlı planını hayata geçirerek göl kenarındaki pazarı basıp, Edebalı'nın kızını kaçırmayı başarmıştır. Bu iş için taşeron olarak Katalan savaşçıları kullanan Yannis, Bala Hatun'dan istediklerini öğrenebilecek midir? Kaçıran ve dizinin son bölümünü yeniden izlemek isteyenler için haberimizin devamından Kuruluş Osman son bölüm izleme linkine ulaşabilirsiniz. ATV ile Kuruluş Osman 4. son bölüm tek parça full izle

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Can yoldaşı Aybars'ın katilini bulmak ve Tekfur cinayetinin izini sürmek için için gizlice kaleye giren Osman'ın yolu ahilerin hazinesini almak için kaleye sızmış olan rahibe ve rahip kılığındaki Bala Hatun, Gonca ve Tursun Bey ile kesişmişti.

AYGÜL KAÇIRILIYOR

İşledikleri cinayeti Osman'ın üstüne atmaya çalışan Sofia ve Kalanoz, karşı hamle ile kalede olduğuna emin oldukları Osman'ı ortaya çıkarmak için Dündar Bey'in kızı Aygül'ü kaçırtıp kaleye getirtmişlerdi.

DÜNDAR BEY VE BAMSI KALEYE GELİYOR

Burçin'den aldıkları haberle harekete geçen Dündar Bey yanına Kayı beylerinden Bamsı ve Samsa'yı alarak kaleye gelmişti. Kale'ye gelen başka bir isim daha vardı; organize ettiği Tekfur suikastı başarısız olan Efendi Yannis'te artık kaledeydi.

OSMAN BEY ZİNDANDAN KURTULUYOR

Her şeye rağmen kale askerlerinin içine sızan Osman, kaleye giren Bamsı Bey'e çarparak eline bir pusula tutuşturmuştu. Yapacaklarını zekice kurgulayan Osman, zindana atılmasına rağmen kurtulmuş ve Sofia'nın peşine taktığı avcı namlı Teokles'i esir almıştı.

KALANOZ SOFİA'NIN PEŞİNE DÜŞÜYOR

Helen ile Sofia'nın koridordaki koşuşturmasını gören Kalanoz, cinayet ortağı olan Sofia'nın başka işler karıştırmasından şüphelenerek peşine düşmüştü.

BALA HATUN, OSMAN'A GERÇEĞİ AÇIKLIYOR

Teokles'i yakalayan Osman'ın önü ise Edebalı'ya bağlı Akça Derviş, Pehlivan ve Zülfikar Derviş tarafından kesilmişti. Bu üçlünün ardından çıkan Bala Hatun, Osman'ı, Edebalı'ya götürmüştü. Acaba Edebalı, Osman'a neler anlatacak? Kızı kaçırılan Dündar ve bu olayların sorumlusu olarak Osman'ı gören Zöhre ile Batur nasıl bir plan yapacaklar? Sofia ve Helen'in peşine düşen Kalanoz'u bekleyen büyük sürpriz ne?