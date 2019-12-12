Kuruluş Osman 5.bölüm fragmanı yayında! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

Kuruluş Osman 5.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Bala Hatun ölüm döşeğinde, Osman Bey ise Sofia'yı kaçırırken Alişar ise Osman Bey ve Edebali'nin işini bitirmek istiyor. "Gün şehadet günüdür!" sloganıyla yeni bölümü karşılayan dizi severler için heyecan dorukta. Yeni bölüm fragmanında da anlaşılacağı gibi izleyenleri yine heyecanlı bir bölüm bekliyor olacak. Peki; Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? İşte Kuruluş Osman 5.bölüm fragman ve detayları!

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kuruluş Osman yeni bölümde Bala Hatun ölümle mücadele ediyor. Osman Bey Bala Hatun'un durumundan endişeli, Şeyh Edebali ise Osman Bey'i tesseli ediyor. Alişar, Osman Bey'i bitirmek için Şeyh Edebali'ye tuzak kurma peşinde... Öte yandan Osman Bey'in Sofia'yı kaçırması ise bardağı taşırıyor ve Dündar ile arası açılıyor.

KURULUŞ OSMAN 5.BÖLÜM FRAGMAN

Kuruluş Osman 5. son bölüm fragmanı yayınlandı - Hemen izle!