MasterChef Suna estetik yaptırdı görenler şoke oldu! MasterChef'in eski yarışmacısı Suna Aydın kimdir, kaç yaşında?

Masterchef Suna estetikli hali internet üzerinden araştırılmaya başladı. Televizyon ekranlarından yayınlanan yarışmadan 2 hafta önce elenen yarışmacı yeni hali sosyal medyada oldukça beğenirken görenler gözlerine inanamadı. Ayrıca Masterchef Suna yeni bir projede adının olacağını duyurdu. İşte merakla araştırılan Masterchef Suna estetikli hali ve hakkında diğer merak edilenler…

SUNA AYDIN KİMDİR?

Suna Aydın, 10 Ekim 1986 İskenderun doğumludur. 10 yaşında Batın adında 1 oğlu var. Mutfak sanatları akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektöre atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu.

Mesleği iyi öğrenmek ve pekiştirmek adına kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi çeşitli restoranlarda head chef, koordinatörluk, yada danışmanlık yaptı. Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı var. Aynı zamanda ailesine ait işletmelerinde menü danışmanlıklarını halen yapmaktadır.

YENİ PROJELERLE EKRANLARA GELECEK!

MasterChef yemek yarışmasıyla adını duyuran ve programın iddialı isimlerinden olan Suna Aydın'ın yeni bir projeyle anlaştığı iddiası ortaya atıldı. İddianın gerçek olup olmadığını ise ilerleyen tarihlerde göreceğiz.