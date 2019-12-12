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kimdir, kaç yaşındadır? ’ın ’i olarak bilinen Seccad Mehmedi hakkında merak edilenler!

Aslen İranlı olan , henüz küçük yaşlardayken müziği olan ilgisi ve yeteneği ortaya çıktı. Dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ve şarkılarını herkese duyuran genç şarkıcı sosyal medyada adını duyurunca ona “’ın ’i” dediler. 10 yıldır beklenen albümünün ’de yayınlanması ile birlikte merak edilen ? ve nerelidir?

Giriş Tarihi: 12.12.2019 16:36
Seccad Mehmedi kimdir, kaç yaşındadır? İran’ın İbrahim Tatlıses’i olarak bilinen Seccad Mehmedi hakkında merak edilenler!

Düğün salonlarında söylediği şarkılarla adını sosyal medyada duyuran aslen İranlı olan ve İran'ın İbrahim Tatlıses'i olarak bilinen Seccad Mehmedi ismi yoğun olarak merak ediliyor. Küçük yaşlarda müziğe olan ilgisi ve yeteneği keşfedilince kendini bu alanda geliştiren genç şarkıcı sosyal medyada epey konuşuluyor. İran'ın Çaldıran şehrinde dünyaya gelen Seccad Mehmedi kimdir, kaç yaşındadır? İşte Seccad Mehmedi hakkında merak edilenler!

SECCAD MEHMEDİ KİMDİR?

Seccad Mehmedi aslen İranlı'dır. Mehmedi, 23 Eylul 1987 yılında İran'ın Çaldıran Şehrinde doğmuştur. Seccad Mehmedi, henüz küçük yaşlardayken müziğe olan ilgisi ve yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve beğenilen şarkıları seslendirmeye başladı.

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