Taşıyıcı: Son Hız filmi için geri sayım başladı. 2015 yapımı film Frank Martin karakterinin macerasını bizlere sunacak. Transporter/Taşıyıcı serisinin yeni bir çevrimi olan film oldukça merak ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile oldukça beğenilen filmi izlemek isteyenler tekrar izleyecek, izlemeyenler ise geri sayımı başlattı. Bu bağlamda; Taşıyıcı: Son Hız filmi konusu nedir? Taşıyıcı: Son Hız filmi oyuncuları kimler?

TAŞIYICI: SON HIZ FİLMİ KONUSU

Artık eski hızlı hayatını terketmiş olan Frank Martin, Fransa'nın güneyinde yaşamakta ve sadece bazı çok gizli teslimatlarla ilgilenmektedir. Ancak yaptığı son teslimat başına büyük iş açacaktır: Üç güzel kadına şoförlük yaptıktan sonra, onu ziyarete gelmiş babasının Rus mafyası tarafından kaçırıldığını öğrenir. Babasını kurtarabilmek için Anna önderliğindeki kadınlarla tehlikeli bir işbirliğine girişmek zorunda kalacaktır.

TAŞIYICI: SON HIZ FİLMİ OYUNCU KADROSU

Ed Skrein, Ray Stevenson, Loan Chabanol, Gabriella Wright

ED SKREIN KİMDİR?

Ed Skrein tam adı ile Edward George Skrein, İngiliz rapçi ve aktör. Taşıyıcı filminde Frank Martin rolü ile tanınmaktadır.

RAY STEVENSEN KİMDİR?

Ray Stevenson, İrlanda asıllı İngiliz aktör. Stevenson, Roma dizisi ile kitlelerle tanıştı. Bunun dışında büyük çalışma olarak 2004 yılı yapımı King Arthur'da da rol aldı. Kuzey İrlanda doğumlu aktör sekiz yıllık Ruth Gemmel isimli aktrisle evliliği sonrası boşandı.