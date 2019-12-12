Yemin 139.bölüm fragmanı yayında mı? Yemin son bölümde neler oldu? Reyhan oyunu bozuyor mu?

Kanal 7'nin vazgeçilmez dizisi Yemin yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Hafta içi günlük yayınlanan dizinin yeni bölümünde heyecanlı gelişmeler yaşanıyor. Son bölümünde ise Reyhan ve Emir'in sahneleri izleyenleri şoke etti. Medya gündemini takip edenler '' Yemin 139.bölüm fragmanı yayında mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Sevilen dizinin 138.bölümünde Emir karşısında zor durumda kalan Reyhan, kendisine kurulan tuzağı çözmeye adım adım yaklaşmaktadır. Masal'ın evden gidişi, Kemal'i tahmin etmeyeceği bir yola sürükleyecektir. Peki Yemin 139.bölüm fragmanı yayında mı? Reyhan oyunu bozuyor mu? Son bölümde neler oldu?

Yemin 139.bölüm fragmanı yayınlandı.

Yemin Dizisi 139. son bölüm fragmanı izle!

YEMİN 138.BÖLÜMDE NELER OLDU?

REYHAN OYUNU BOZACAK MI?

Yemin dizisinde Reyhan kendisine kurulan tuzağı çözmeye çok yaklaşır.

Emir karşısında zor durumda kalan Reyhan, kendisine kurulan tuzağı çözmeye adım adım yaklaşmaktadır. Masal'ın evden gidişi, Kemal'i tahmin etmeyeceği bir yola sürükleyecektir.

YEMİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Emir karşısında zor durumda kalan Reyhan, kendisine kurulan tuzağı çözmeye adım adım yaklaşmaktadır. Masal'ın evden gidişi, Kemal'i tahmin etmeyeceği bir yola sürükleyecektir.