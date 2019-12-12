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139. bölüm fragmanı yayında! Yemin 139. son bölüm'de neler olacak?

139. Bölüm bu akşam ekranlara gelecek. Her gün yepyeni olaylarla ekran başına gelecek olan dizi binlerce kişi tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Bugün Masal’ın gidişi Kemal’i yıkacak ve Narin ise elinden geldiğince ona destek olmaya çalışacak. Heyecan dolu sahneleriyle ekranlara kilitleyen dizi ile ilgili olarak yayınlandı mı sorusu bu akşam dizi bittikten hemen sonra merak edilmeye başlayacak. Peki, fragmanında neler oluyor? İşte Kanal 7’nin sevilen yapımı ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 12.12.2019 17:26
Yemin 139. bölüm fragmanı yayında! Yemin 139. son bölüm'de neler olacak?

Yemin yeni bölüm fragmanı her zaman olduğu gibi binlerce kişi tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Genel olarak hint dizileri ile bilinen Kanal 7 ekranlarının günlük olarak yayınlanan ve oldukça fazla izlenen vazgeçilmez yapımı ile ilgili olarak internet üzerinden Yemin 139. Bölüm fragmanı araştırmaları yapılıyor. Ancak bu akşam dizinin sona ermesiyle gelecek gün yaşanacaklar vatandaşlar tarafından merak edilecek. Haberimizde yer alacak olan yeni bölüm fragmanı ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

YEMİN 139. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Yemin Dizisi 139. son bölüm fragmanı izle!

YEMİN 139. BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLUYOR?

MASAL KEMAL'DEN ALINIYOR

Yemin dizisinde bugün Masal'ın gidişi Kemal'i yıkar. Narin ise elinden geldiğince ona destek olmaya çalışır.

Yemin 139. Bölüm (2. Sezon)

Reyhan öğrendikleri karşısında şok olurken, Emir hala Reyhan'ın sakladığı sırrın peşindedir. Narin'in çabaları, Masal'ın gidişiyle sarsılan Kemal'i toparlayabilecek midir?

Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesi hafta içi her gün 20:00'de Kanal 7 ekranlarında…

YEMİN 140. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizi bittiğinde ve Kanal 7 tarafından yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde olacaktır.

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Yemin 139. bölüm fragmanı yayında! Yemin 139. son bölüm'de neler olacak?
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