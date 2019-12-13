Arka Sokaklar 535.bölüm fragmanı yayında! Arka Sokaklar yeni bölümde neler oluyor? Hüsnü şoke olur!

Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Cuma akşamlarının sevilen dizisinin yeni bölümünde heyecan zirvede yaşanıyor. Medya gündemini takip edenler '' Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında neler oluyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Bu hafta ekrana gelecek olan bölümde Hakan, eskor Dilek'in yaşadığı bir sıkıntı yüzünden onun evindedir. Eve gediğinde yerde yatan birisi vardır. Peki Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? İşte Arka Sokaklar 535.bölüm fragmanı!

ARKA SOKAKLAR 535.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Zeliş, Kurye'nin elinde rehinedir ve hayatı tehlikededir. Hüsnü, tehlike altındaki kızına ulaşabilmek için çırpınmaktadır. Kurye'ni yerini öğrenen Hüsnü ve ekibimiz hemen olay yerine gider. İçeri girdiklerinde kendilerini şoke eden bir görüntü ile karşı karşıya kalırlar. Zeliş hareketsiz olarak kanepede yatmaktadır. Hüsnü yıkılır ve ölüp ölmediğini bilmediği kızının yanına gitmekte acı dolu çekinme yaşar. Hüsnü ve ekip Zeliş'in yerini nasıl buldular? Kanepede hareketsiz yatan Zeliş öldü mü?

Arka Sokaklar 535. son bölüm fragmanı izle!

Hakan, eskor Dilek'in yaşadığı bir sıkıntı yüzünden onun evindedir. Eve gediğinde yerde yatan birisi vardır. Dilek, müşterisi olduğunu söyler. Hakan adamın yaşayıp yaşamadığını kontrol eder. Bu olay ise, Hakan'ın başına yeni bir dert açacak niteliktedir. Evdeki adam öldü mü? Hakan bu olayı örtbas mı edecek; yoksa, ekibe bildirip polislik görevini hakkıyla mı yapacak?

Ekibin kızları özel bir görev ile operasyondadırlar. Ezgi bu operasyon sırasında etkileşime girdiği suçlu ile zor duruma düşer. Bunu gören Cemal olaya müdahale eder. Bu müdahale Ezgi'nin canını sıkar. Cemal ise, nedeninin kendisine olan aşkı olduğunu itiraf eder...