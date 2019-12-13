Bir Zamanlar Çukurova 48.bölüm son bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça izle!

Atv'nin iddialı yapımı Bir Zamanlar Çukurova 48.son bölümü ile izleyicisini ekrana kilitledi. Perşembe akşamı ekrana gelen dizinin son bölümünde Yamanlar konağında yer yerinden oynadı. Hünkar ve Fekeli'nin aşkı şaşkına çevirdi. Peki, dizinin yeni bölümünde neler yaşandı? Hastane koridorunda, 40 yıl gecikmiş teklifini yapan Fekeli, herkesi şoka sokmuştur! Başta Hünkar olmak üzere herkesin adeta dili tutulur. Haberimizden, Bir Zamanlar Çukurova 48. bölüm tamamını tek parça olarak izleyebilirsiniz. 49. bölüm fragmanı da yayınlandığı anda haberimizde olacak! İşte sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova 48. son bölüm tamamı...

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 48. son bölümü yayınlandı. İşte son bölümde yaşanan tüm ayrıntılar

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 48.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hastane koridorunda, 40 yıl gecikmiş teklifini yapan Fekeli, herkesi şoka sokmuştur! Başta Hünkar olmak üzere herkesin adeta dili tutulur. En büyük şoku ezeli düşmanlar Yılmaz ve Demir yaşar. Demir, Fekeli'nin üzerine yürür! Yılmaz ise hala, babasının bunu intikam için yaptığını düşünmektedir. Sabahattin'in müdahalesi ile hastane koridorundaki alevli tartışma sona erer ve herkes evine gönderilir! Ama haber de tüm Adana'ya yayılır.

Çukurova ahalisi 'devlerin aşkı' haberini konuşmayı bitirmeden, "Fekeli'nin evlenme teklifi" dedikoduları bambaşka bir tarafa çevirecektir. Fekeli'nin, gazete haberi ile ihtiyaç duyduğu teselliyi kollarında bulacağını hayal eden Behice, evlilik teklifi haberiyle yıkılır! Ama henüz pes etmeye niyeti olmadığından soluğu Şermin'de alır.

Gülten'e aşkından vazgeçmeye asla niyeti olmayan Çetin, onunla konuşmanın ve ikna etmenin yollarını aramaya devam ediyor. Ancak gündüz vakti Gülten'in bahçe duvarının arkasından kaçırılması, her şeyi değiştirecektir! Gülten, yüzleri kapalı iki kişi tarafından kaçırılır!

Gazete haberinin peşi sıra gelen teklif Demir'i çıldırtmıştır! Annesini de onunla ilgili hiçbir şeyi de görecek gözü yoktur! Bu öfkeden Gaffur ve Saniye de nasibini alacaktır! Karı koca zor bir seçim yapmak zorundadır.

Aradaki duvar kalktığından adeta göz göze oturan Müjgan ve Züleyha arasındaki soğuk savaş, artık sözlere de dökülmeye başlar. Müjgan artık Züleyha'ya meydan okuyabilecek güçtedir! Fekeli ve Hünkar tüm Çukurova hayretler içindeyken ömürlerinin sonbaharını birlikte geçirmeye "Evet" diyecekler mi? Hünkar, Züleyha'nın gözünün önünde ondan çaldığı mutluluğa 40 yıl sonra kavuşacak mı? Demir annesinden, Yılmaz babasından tamamen vazgeçecek mi?