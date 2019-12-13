Hercai 25. bölüm fragmanı izle! Hercai 25. bölümde Miran için bardağı taşıran son damla!

ATV ekranlarının en çok izlenen ve sevilen dizisi Hercai 25. Bölüm fragmanı izleyicileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Elif'in Şadoğlu konağına gittiğini öğrenen Azize kontrolünü kaybeder. Şadoğlu konağında bir kere daha karşı karşıya gelen iki ailenin restleşmesi Azize'nin zor bir seçim yapmasına neden olur. Peki, her Cuma ekranlara gelen Hercai 25. Bölüm fragmanında bu hafta neler olacak? İşte Hercai 25. Yeni Bölüm fragmanı!

HERCAİ 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Hercai 25. son bölüm fragmanı yayınlandı - Hemen izle!

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Reyyan ve Miran gerçeklerin peşinde!

Reyyan'ın geçmişle ilgili doğruları bulma çabası Miran'ı inanmadığı gerçeklerin peşinde sürükler ama Miran söz verdiği gibi Reyyan'ın yanında olur. Dilşah'ın yüzüğünün peşine düşen Reyyan aldığı beklenmedik cevapla yıkılır. Fakat görünmeyen bir el Reyyan ve Miran için bambaşka bir geçmişin kapılarını aralar. Reyyan ile birlikte inanmadığı gerçeklerin peşinde koşarken annesi ile ilgili gerçekler ile yüzleşmek zorunda kalan Miran ne yapacak? Diğer yandan Reyyan'ın Miran'ı affetmemesine dayanamayan ve babaannesinin yeni oyunlar kurmasından korkup Azat'tan yardım isteyen Elif gerçekleri itiraf ederek Reyyan ve Miran'ın tekrar bir araya gelmesini sağlayabilecek mi?