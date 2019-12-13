Kuaförüm Sensin kim elendi kim birinci oldu? 13 Aralık Kuaförüm Sensin haftanın birincisi!

Show Tv ekranlarına yeni bir soluk getiren Kuaförüm Sensin haftanın birincisi merak ediliyor. Kıyasıya bir yarışın döndüğü programda jüri üyeleri yapılan saç ve makyaja puan veriyor ve duruma göre birinci ve elenen ortaya çıkıyor. Kuaförüm Sensin'de geçen hafta en yüksek puanı alarak birinci olan takım Sevcan ve Melek olurken elenen takım ise Veli ve Neslihan olmuştu. 13 Aralık Kuaförüm Sensin haftanın birincisi!

KUAFÖRÜM SENSİN 13 ARALIK BİRİNCİSİ KİM?

Kuaförüm Sensin haftanın birincisi Tayfun ve Serap oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin'de bu hafta Sevcan ve Melek elendi.

KUAFÖRÜM SENSİN FORMATI NE?

Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin'de maharetlerini sergileyecek kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapacak!

TEVFİK YARIŞMADAN AYRILMAK İSTEDİ

Bugünkü bölümün başında Tevfik yarışmadan ayrılmak istediğini söyledi. Bu durumda Hasan yeni bir makyörle yarışmaya devam edecek.