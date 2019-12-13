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MasterChef Mehmet’in neden elleri sürekli cebinde? hakkında kimsenin bilmediği gerçek!

Televizyon ekranlarının sevilen yemek programı MasterChef Türkiye’de izleyicilerin gönlünde taht kuran hakkındaki o gerçek herkesi şaşırttı. Hem yarışmada takındığı tavır hem de ustalığı ile yediden yetmişe herkesin dikkatini çekmeyi başaran Mehmet Şef’in ellerinin neden sürekli cebinde olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Öyle ki usta isim sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi olmayı başarmıştı. Yarışmada sürekli sol elinin cebinde olması ise izleyenlerin ‘Mehmet Şef'in parmakları yok mu, parmaklarına ne oldu?' sorusunun cevabını araştırmalarına neden oluyor. Peki, sevilen isim Mehmet Chef’in elleri neden sürekli cebinde? İşte bu sorunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 13.12.2019 18:31
MasterChef Mehmet’in neden elleri sürekli cebinde? Mehmet Şef hakkında kimsenin bilmediği gerçek!

Ekranların sevilen yemek programı MasterChef Türkiye'de hem ustalığı ile hem yarışma boyunca takındığı tavır ile izleyicilerin gönlünde taht kurmayı başaran hakkındaki o gerçek herkesi tarafından merak ediliyor. Sosyal medyanın en çok konuşan isimlerinden bir tanesi olan Mehmet Şef'in sol elinin sürekli cebinde olması izleyiciler tarafından merak ediliyor. Hal böyleyken, ''in parmakları yok mu, parmaklarına ne oldu' sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte bu sorunun yanıtı…

MASTERCHEF MEHMET ŞEF'İN SOL ELİ NEDEN ELİ CEBİNDE?

Zira Mehmet Şef'in yarışmacılara 'Yemeği siz bölün, ben çatallarım' demesi de izleyenlerin konuya yönelik bilgi edinmesine neden oluyor. Peki, Mehmet Şef'in parmakları yok mu, parmaklarına ne oldu? İşte, ünlü ismin hayatından öne çıkanlar ve hakkında bilinmeyen o gerçek;

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MasterChef Mehmet’in neden elleri sürekli cebinde? Mehmet Şef hakkında kimsenin bilmediği gerçek!
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