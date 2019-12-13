MasterChef Mehmet’in neden elleri sürekli cebinde? Mehmet Şef hakkında kimsenin bilmediği gerçek!

Ekranların sevilen yemek programı MasterChef Türkiye'de hem ustalığı ile hem yarışma boyunca takındığı tavır ile izleyicilerin gönlünde taht kurmayı başaran Mehmet Şef hakkındaki o gerçek herkesi tarafından merak ediliyor. Sosyal medyanın en çok konuşan isimlerinden bir tanesi olan Mehmet Şef'in sol elinin sürekli cebinde olması izleyiciler tarafından merak ediliyor. Hal böyleyken, 'MasterChef Mehmet Şef'in parmakları yok mu, parmaklarına ne oldu' sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte bu sorunun yanıtı…

MASTERCHEF MEHMET ŞEF'İN SOL ELİ NEDEN ELİ CEBİNDE?

Zira Mehmet Şef'in yarışmacılara 'Yemeği siz bölün, ben çatallarım' demesi de izleyenlerin konuya yönelik bilgi edinmesine neden oluyor. Peki, Mehmet Şef'in parmakları yok mu, parmaklarına ne oldu? İşte, ünlü ismin hayatından öne çıkanlar ve hakkında bilinmeyen o gerçek;