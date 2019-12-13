MasterChef Rıfat Yurttaş kimdir? Rıfat Yurttaş kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

Ekranların sevilen yemek programı MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken ismi Rıfat Yurttaş, bu hafta ilk eleme potasına kalan isim oldu. Programdaki ilginç giyim tarzı ve iddiaları yemekleri ile dikkatlerini üzerine çeken Yurttaş, kısa sürede sosyal medyada kendine hayran kitlesi toplamayı başardı. Programı sıkı bir şekilde takip eden bireyler arama motoru üzerinden 'MasterChef Rıfat Yurttaş kimdir?' aratmalarını gerçekleştiriyorlar. Sabah.com.tr olarak biz de bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

MASTERCHEF RIFAT YURTTAŞ KİMDİR? RIFAT YURTTAŞ KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Rıfat Yurttaş, İzmir Çeşmelidir. Yemeğin yapmak kısmından ziyade yeme kısmına ilgi duyan bir ailenin ferdi olarak, küçüklüğünden beri yemek yapma merakı herkesçe garip karşılanmış. Üniversiteye kadarki süreci, amatörce evde yemek yapan bir kişi olarak sürdürmüş olsa da; üniversitede hukuk fakültesini kazandığı halde gizlice gastronomi bölümü mülakatlarına kaydını yaptırdı. İzmir ekonomi üniversitesi mutfak sanatları ve yönetimi bölümüne başlamasıyla amatörlüğünü, akademik eğitimle silip taçlandırdı.

Okul sürecinde Michelin yıldızlı şeflerinden eğitim aldı ve Türkiye'nin en iyi restoran ve otellerinde staj yapma imkanı buldu. Mezun olduğu gibi ustalık ve usta öğreticilik belgelerini aldı. Meslek edindirme kurslarında eğitmen şef olarak yüzlerce aşçı yetiştirdi ve işlere yerleştirdi. Sağlıklı beslenme ve zeytinyağlılara kayan ilgisi neticesinde beslenme koçluğu, glutensiz ve laktozsuz yemekler üretmeye, satmaya ve workshoplar düzenlemeye başladı. Bilirkişi olmanın kattığı sınırlı bilgiler boğduğu için kendisini MasterChef mülakatlarında buldu.