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sonuçları açıklandı mı? 12 Aralık Bir Zamanlar Çukurova, sonuçlarında kim birinci oldu?

Ekranların sevilen dizi ve filmleri arasında sonuçlarında birinci olabilmek için rekabet yaşandı. Perşembe akşamı ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Fox TV’de Mucize Doktor son bölümüyle ekrana geldi. Dizinin sıkı takipçileri ‘’ 12 Aralık açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. En çok izlenen yapımlar arasında yer alan Bir Zamanlar Çukurova total, ab ve abc1 sıralaması merak ediliyor. Mucize Doktor’un yeni bölümünde ise Yasemin Özilhan’ın konuk oyuncu olarak katılması izleyicisini şoke etti. Geçen haftaki sıralamada Totalde Mucize Doktor birinci, Bir Zamanlar Çukurova ikinci, Mucize Doktor (Özet) üçüncü olmuştu. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi? 12 Aralık Bir Zamanlar Çukurova, sıralamasında kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 13.12.2019 09:37
Reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Aralık Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

sonuçları açıklandı mı? sorusu, vatandaşlar tarafından merak edildi. Dün akşam ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Fox TV'de Mucize Doktor son bölümüyle ekrana geldi. Medya gündemini takip edenler ''12 Aralık açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. Mucize Doktor dizisinde Yasemin Özilhan'ın konuk oyuncu olarak katılması dikkatlerden kaçmadı. Geçen haftaki sıralamada Total'de ise Mucize Doktor birinci, Bir Zamanlar Çukurova ikinci, Mucize Doktor (Özet) üçüncü sırada yer almış oldu. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Aralık Bir Zamanlar Çukurova, sıralamasında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 12 ARALIK

Reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Haberimizde, 12 Aralık Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor reyting sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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