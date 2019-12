Reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Aralık Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu, vatandaşlar tarafından merak edildi. Dün akşam ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Fox TV'de Mucize Doktor son bölümüyle ekrana geldi. Medya gündemini takip edenler ''12 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. Mucize Doktor dizisinde Yasemin Özilhan'ın konuk oyuncu olarak katılması dikkatlerden kaçmadı. Geçen haftaki sıralamada Total'de ise Mucize Doktor birinci, Bir Zamanlar Çukurova ikinci, Mucize Doktor (Özet) üçüncü sırada yer almış oldu. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Aralık Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor reyting sıralamasında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 12 ARALIK

Reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Haberimizde, 12 Aralık Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor reyting sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.