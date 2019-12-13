Sevgili Geçmiş final mi yapıyor? Sevgili Geçmiş dizisi bitiyor mu? Ece Uslu duyurdu!

Star TV ekranlarında yayınlanan ve henüz yayın hayatının başlarında olan dizinin final kararı aldığı iddiası ortaya atıldı. Başrollerinde Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci gibi isimlerin bulunduğu ve genç oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi birbirinden habersiz üç kardeşin hayatlarının birleşmesiyle başlıyordu. Ece uslu kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Dramatik sahneleriyle ekranlara kilitleyen dizi ile ilgili olarak izleyiciler Sevgili Geçmiş final mi yapıyor? Sorusunu internet üzerinden araştırmaya başladı. Peki, Star TV ekranlarının yeni dizisi Sevgili Geçmiş final mi yapıyor? Son bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

SEVGİLİ GEÇMİŞ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Ece Uslu final haberini bu satırlarla duyurdu;

"O kadar güzel ve birbirinden özel insanlarla tanıştım ki Sevgili Geçmiş setinde, her birinin ismini sayamayacağım ama zaten hepsi kendilerini biliyorlar... çok zorlu ve sıkıntılı günlerimize rağmen hep güler yüz ve sevgi dolu geçti günlerimiz güzel kalpli pozitif insanlar sayesinde… Sevgili Geçmiş 8. Bölüm final yapsak da içinde olmaktan çok mutlu olduğum bir ekiple çalıştığım için kendimi yine çok şanslı buluyorum. Bana öğrettiğin herşey için çok ama çok teşekkür ederim Sevgili Geçmiş!"

SEVGİLİ GEÇMİŞ KONUSU NEDİR?

Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır. Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege'nin güzel kasabası Güneşli Bahçe'den çıkamazlar ve birlikte yaşamaya mecbur kalırlar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakır.

SEVGİLİ GEÇMİŞ OYUNCU KADROSU

Cahide Esen - Ece Uslu

Cemal Karalar - Emre Kınay

İpek Gencer - Sevda Erginci

Sinan Malik - Seçkin Özdemir

Deren Kutlu - Melis Sezen

Kenan Soykan - Burak Yamantürk

Azra Yılmaz - Özge Özacar

Mahir Denizhan - Burak Çelik

Çilem Akan - Elifcan Ongurlar

SEVGİLİ GEÇMİŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sevgili Geçmiş dizisi İzmir'in Urla ilçesinin Kuşçular Köyünde çekiliyor.